Директор АН «RedHome»: в Перми продают квартиры с платежом от 14 тысяч рублей

Выгоднее всего покупать квартиру по программе «Семейная ипотека» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми в феврале 2024 года можно купить квартиру в новостройке с платежом по ипотеке от 14 тысяч рублей в месяц. Какие жилые комплексы наиболее выгодны, URA.RU рассказала директор пермского агентства недвижимости «RedHome» Лейли Доля.

«Рассчитали платежи по семейной ипотеке на новостройки, так как это одна из самых популярных программ. Процентная ставка — 6%, а первоначальный взнос — 20%. Если оформлять ипотеку на 30 лет, можно подобрать жилье с ежемесячным платежом от 14 тысяч рублей», — рассказала Лейли Доля.

Она отметила, что эта программа доступна семьям с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, а также с двумя и более детьми или с ребенком с инвалидностью. Акцент в подборке сделан на студии, так как это самый бюджетный вариант, и «двушки», потому что семейную ипотеку чаще берут на их покупку.

ЖК «Пятница»

Самые доступные ежемесячные платежи по семейной ипотеке получились в ЖК «Пятница». Его строит девелопер «Мегаполис» в микрорайоне Вышка-2. Приобрести студию площадью 21,9 квадратных метров здесь можно за 2,9 млн рублей. Ежемесячный платеж составит 14,2 тысячи рублей. Двухкомнатная квартира площадью 43,1 квадратных метра стоит 5,3 млн рублей, а ежемесячный платеж — 25,6 тысячи рублей.

Квартиры в ЖК «Пятница» сдаются с отделкой класса «Комфорт» Фото с сайта ЖК «Пятница», mega.perm.ru

ЖК «Причал»

В жилом комплексе «Причал», который возводит застройщик «Унистрой» в микрорайоне Верхняя Курья, можно купить квартиру с ежемесячным платежом от 16,3 тысячи рублей. Речь идет о студии площадью 27,16 квадратных метров. Стоимость такой квартиры — 3,4 млн рублей. «Двушки» предлагают за 7 млн рублей с ежемесячным платежом — 33,8 тысячи рублей. Стоит отметить, что площадь двухкомнатной квартиры тоже больше, чем в ЖК «Пятница» — 55 квадратных метров.

Особенность ЖК «Причал» в том, что он расположен на берегу Камы Фото с сайта ЖК «Причал», https://prichal-dom.ru/

ЖК «Погода» и дом «Дружба»

ЖК «Погода» от «Девелопмент-Юг» и дом «Дружба» от «Орсо групп» в Мотовилихинском районе имеют примерно одинаковую стоимость квартир и ежемесячных взносов. За студии придется заплатить 4,4 млн рублей, а платежи составят 21,2 тысячи рублей. Двухкомнатные квартиры стоят 6,4-6,6 млн рублей. Платежи по ипотеке будут в пределах 31-31,8 тысяч рублей. При этом квартиры в ЖК «Погода» на пару квадратных метров больше, чем доме «Дружба». Также агент по недвижимости отмечает, что цены на дом «Дружба» указаны с предчистовой отделкой. Если смотреть отделку «под ключ», стоимость будет выше.

Лейли Доля отметила, что платежи указаны только по одной ипотечное программе сроком на 30 лет. Они могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от условий жилищного кредита.

Дом в ЖК «Погода» на улице Серебристая, 5 сдадут в 2026 году, но соседние дома уже заселены Фото из группы ЖК «Погода» в соцсети «ВКонтакте, https://vk.com/develug_perm