Экс-директора структуры челябинского правительства Замору оставили в СИЗО

Дмитрий Замора не смог оспорить решение о своем заключении в СИЗО Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрию Заморе, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и коррупции, отказали в смягчении меры пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, он останется за решеткой до 9 апреля.

«Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 18 января 2024 года, которым обвиняемому Дмитрию Заморе продлен срок содержания под стражей до 9 апреля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты просила суд отпустить их клиента под домашний арест.

Это уже не первая попытка юристов, представляющих в суде интересы Заморы, вытащить его из СИЗО. Как и все предыдущие она оказалась безуспешной.

Замора был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под домашний арест. Своей вины Замора не признал.

Позднее в деле бывшего директора появилась статья о получении взяток. По версии следствия, коммерсанты платили Заморе за подписание по завышенной стоимости договоров аренды помещений, в которых должны были размещаться участки мировых судей. То есть ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» переплачивал за аренду. В результате действий Заморы учреждению был причинен многомиллионный ущерб. После этого мера пресечения была ужесточена до заключения под стражу.