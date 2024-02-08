Экс-директора структуры челябинского правительства Замору оставили в СИЗО

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Апелляция на меру пересечения Дмитрию Заморе, Челябинский областной суд
Дмитрий Замора не смог оспорить решение о своем заключении в СИЗО Фото:

Бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрию Заморе, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и коррупции, отказали в смягчении меры пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, он останется за решеткой до 9 апреля.

«Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 18 января 2024 года, которым обвиняемому Дмитрию Заморе продлен срок содержания под стражей до 9 апреля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты просила суд отпустить их клиента под домашний арест.

Это уже не первая попытка юристов, представляющих в суде интересы Заморы, вытащить его из СИЗО. Как и все предыдущие она оказалась безуспешной.

Замора был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под домашний арест. Своей вины Замора не признал.

Позднее в деле бывшего директора появилась статья о получении взяток. По версии следствия, коммерсанты платили Заморе за подписание по завышенной стоимости договоров аренды помещений, в которых должны были размещаться участки мировых судей. То есть ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» переплачивал за аренду. В результате действий Заморы учреждению был причинен многомиллионный ущерб. После этого мера пресечения была ужесточена до заключения под стражу.

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Бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрию Заморе, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и коррупции, отказали в смягчении меры пресечения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, он останется за решеткой до 9 апреля. «Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 18 января 2024 года, которым обвиняемому Дмитрию Заморе продлен срок содержания под стражей до 9 апреля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты просила суд отпустить их клиента под домашний арест. Это уже не первая попытка юристов, представляющих в суде интересы Заморы, вытащить его из СИЗО. Как и все предыдущие она оказалась безуспешной. Замора был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под домашний арест. Своей вины Замора не признал. Позднее в деле бывшего директора появилась статья о получении взяток. По версии следствия, коммерсанты платили Заморе за подписание по завышенной стоимости договоров аренды помещений, в которых должны были размещаться участки мировых судей. То есть ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» переплачивал за аренду. В результате действий Заморы учреждению был причинен многомиллионный ущерб. После этого мера пресечения была ужесточена до заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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