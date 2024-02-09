09 февраля 2024

Фура перегородила проезд для троллейбуса в Екатеринбурге. Фото

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Фура припаркована прямо под контактной сетью (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге временно закрыто движение троллейбусов маршрута №33 по улице Старых Большевиков из-за фуры, припаркованной под контактной сетью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Временно закрыто движение троллейбусов 33 маршрута по улице Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца „Педуниверситет“ в обоих направлениях в связи с невозможностью проезда троллейбусов из-за припаркованного автотранспорта», — говорится в telegram-канале пресс-службы администрации Екатеринбурга.

Сейчас на маршруте можно доехать только от станции «Коммунистическая» до кольца «Таганская». Сотрудники администрации и госавтоинспекторы пытаются убрать фуру с проезжей части.

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В Екатеринбурге временно закрыто движение троллейбусов маршрута №33 по улице Старых Большевиков из-за фуры, припаркованной под контактной сетью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Временно закрыто движение троллейбусов 33 маршрута по улице Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца „Педуниверситет“ в обоих направлениях в связи с невозможностью проезда троллейбусов из-за припаркованного автотранспорта», — говорится в telegram-канале пресс-службы администрации Екатеринбурга. Сейчас на маршруте можно доехать только от станции «Коммунистическая» до кольца «Таганская». Сотрудники администрации и госавтоинспекторы пытаются убрать фуру с проезжей части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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