В Екатеринбурге временно закрыто движение троллейбусов маршрута №33 по улице Старых Большевиков из-за фуры, припаркованной под контактной сетью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Временно закрыто движение троллейбусов 33 маршрута по улице Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца „Педуниверситет“ в обоих направлениях в связи с невозможностью проезда троллейбусов из-за припаркованного автотранспорта», — говорится в telegram-канале пресс-службы администрации Екатеринбурга.
Сейчас на маршруте можно доехать только от станции «Коммунистическая» до кольца «Таганская». Сотрудники администрации и госавтоинспекторы пытаются убрать фуру с проезжей части.
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