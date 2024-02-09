Происшествия Фура перегородила проезд для троллейбуса в Екатеринбурге. Фото 10 февраля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 + Фура припаркована прямо под контактной сетью (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге временно закрыто движение троллейбусов маршрута №33 по улице Старых Большевиков из-за фуры, припаркованной под контактной сетью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Временно закрыто движение троллейбусов 33 маршрута по улице Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца „Педуниверситет“ в обоих направлениях в связи с невозможностью проезда троллейбусов из-за припаркованного автотранспорта», — говорится в telegram-канале пресс-службы администрации Екатеринбурга. Сейчас на маршруте можно доехать только от станции «Коммунистическая» до кольца «Таганская». Сотрудники администрации и госавтоинспекторы пытаются убрать фуру с проезжей части. Фото: telegram-канал «Пресс-служба Администрации города Екатеринбурга» (https://t.me/ekbadministration/1838) В Екатеринбурге временно закрыто движение троллейбусов маршрута №33 по улице Старых Большевиков из-за фуры, припаркованной под контактной сетью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Временно закрыто движение троллейбусов 33 маршрута по улице Старых Большевиков на участке от улицы Таганская до разворотного кольца „Педуниверситет“ в обоих направлениях в связи с невозможностью проезда троллейбусов из-за припаркованного автотранспорта», — говорится в telegram-канале пресс-службы администрации Екатеринбурга. Сейчас на маршруте можно доехать только от станции «Коммунистическая» до кольца «Таганская». Сотрудники администрации и госавтоинспекторы пытаются убрать фуру с проезжей части. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям