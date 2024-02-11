У некоторых школьников ХМАО отменили занятия первой смены

У школьников первой смены ХМАО с 1 по 8 класс отменили занятия

12 февраля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за холодов отменили занятия у детей первой смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО у некоторых школьников с 1 по 8 класс первой смены отменили занятия из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура была около -34 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении. В связи с этим не пойдут учиться школьники нескольких деревень и сел. Это Кимкьясуй, Ломбовож, Хулимсунт, Щекурья, Няксимволь, Саранпауль, Сосьва. При этом также отменили занятия у детей с 1 по 4 класс первой смены в других населенных пунктах: Белоярском, Когалыме, Покачах, Радужном, Русскинской, Агане, Верхнеказымском, Лыхме, Соруме, Сосновке, Тром-Агане, Ульт-Ягуне, Федоровском, Новоаганске, Варьегане, Казыме.

В ХМАО у некоторых школьников с 1 по 8 класс первой смены отменили занятия из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура была около -34 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении. В связи с этим не пойдут учиться школьники нескольких деревень и сел. Это Кимкьясуй, Ломбовож, Хулимсунт, Щекурья, Няксимволь, Саранпауль, Сосьва. При этом также отменили занятия у детей с 1 по 4 класс первой смены в других населенных пунктах: Белоярском, Когалыме, Покачах, Радужном, Русскинской, Агане, Верхнеказымском, Лыхме, Соруме, Сосновке, Тром-Агане, Ульт-Ягуне, Федоровском, Новоаганске, Варьегане, Казыме.