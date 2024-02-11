11 февраля 2024
10 февраля 2024

У некоторых школьников ХМАО отменили занятия первой смены

У школьников первой смены ХМАО с 1 по 8 класс отменили занятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный
В ХМАО из-за холодов отменили занятия у детей первой смены Фото:

В ХМАО у некоторых школьников с 1 по 8 класс первой смены отменили занятия из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура была около -34 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении.

В связи с этим не пойдут учиться школьники нескольких деревень и сел. Это Кимкьясуй, Ломбовож, Хулимсунт, Щекурья, Няксимволь, Саранпауль, Сосьва. При этом также отменили занятия у детей с 1 по 4 класс первой смены в других населенных пунктах: Белоярском, Когалыме, Покачах, Радужном, Русскинской, Агане, Верхнеказымском, Лыхме, Соруме, Сосновке, Тром-Агане, Ульт-Ягуне, Федоровском, Новоаганске, Варьегане, Казыме.

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В ХМАО у некоторых школьников с 1 по 8 класс первой смены отменили занятия из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления: температура была около -34 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении. В связи с этим не пойдут учиться школьники нескольких деревень и сел. Это Кимкьясуй, Ломбовож, Хулимсунт, Щекурья, Няксимволь, Саранпауль, Сосьва. При этом также отменили занятия у детей с 1 по 4 класс первой смены в других населенных пунктах: Белоярском, Когалыме, Покачах, Радужном, Русскинской, Агане, Верхнеказымском, Лыхме, Соруме, Сосновке, Тром-Агане, Ульт-Ягуне, Федоровском, Новоаганске, Варьегане, Казыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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