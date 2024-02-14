Челябинская фирма за десятки миллионов отремонтирует курганский стадион

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Село Введенское. Курган, стадион, беговая дорожка
Стоимость ремонта стадиона составит 35,6 млн рублей Фото:

Строительная фирма «ПДК Строй» из Челябинска капитально отремонтирует стадион в городе Куртамыш Курганской области. Стоимость работ составит 35,6 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт стадиона, расположенного по ул. Свободы, 23а в г. Куртамыш. Подрядчик: „ПДК Строй“, г. Челябинск. Стоимость работ: 35 670 000 рублей», — указано в документации.

Согласно контракту, подрядчику необходимо сделать покрытия беговых дорожек, футбольного поля и волейбольной площадки. Также в перечень работ входит устройство дорожки разбега для прыжков в длину, ограждений для игры в волейбол и стритбол. Капитальный ремонт стадиона должен быть завершен до конца октября 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что власти проведут реконструкцию шести крупных стадионов в Шадринске, Куртамыше и Макушино, в селах Белозерское, Частоозерье и Альменево. Обновление также коснется восемь пришкольных мини-стадионов.

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Строительная фирма «ПДК Строй» из Челябинска капитально отремонтирует стадион в городе Куртамыш Курганской области. Стоимость работ составит 35,6 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт стадиона, расположенного по ул. Свободы, 23а в г. Куртамыш. Подрядчик: „ПДК Строй“, г. Челябинск. Стоимость работ: 35 670 000 рублей», — указано в документации. Согласно контракту, подрядчику необходимо сделать покрытия беговых дорожек, футбольного поля и волейбольной площадки. Также в перечень работ входит устройство дорожки разбега для прыжков в длину, ограждений для игры в волейбол и стритбол. Капитальный ремонт стадиона должен быть завершен до конца октября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что власти проведут реконструкцию шести крупных стадионов в Шадринске, Куртамыше и Макушино, в селах Белозерское, Частоозерье и Альменево. Обновление также коснется восемь пришкольных мини-стадионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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