Общество Челябинская фирма за десятки миллионов отремонтирует курганский стадион 14 февраля 2024 в 08:54 Размер текста - 17 + Стоимость ремонта стадиона составит 35,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительная фирма «ПДК Строй» из Челябинска капитально отремонтирует стадион в городе Куртамыш Курганской области. Стоимость работ составит 35,6 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт стадиона, расположенного по ул. Свободы, 23а в г. Куртамыш. Подрядчик: „ПДК Строй“, г. Челябинск. Стоимость работ: 35 670 000 рублей», — указано в документации. Согласно контракту, подрядчику необходимо сделать покрытия беговых дорожек, футбольного поля и волейбольной площадки. Также в перечень работ входит устройство дорожки разбега для прыжков в длину, ограждений для игры в волейбол и стритбол. Капитальный ремонт стадиона должен быть завершен до конца октября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что власти проведут реконструкцию шести крупных стадионов в Шадринске, Куртамыше и Макушино, в селах Белозерское, Частоозерье и Альменево. Обновление также коснется восемь пришкольных мини-стадионов. Строительная фирма «ПДК Строй» из Челябинска капитально отремонтирует стадион в городе Куртамыш Курганской области. Стоимость работ составит 35,6 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: капитальный ремонт стадиона, расположенного по ул. Свободы, 23а в г. Куртамыш. Подрядчик: „ПДК Строй“, г. Челябинск. Стоимость работ: 35 670 000 рублей», — указано в документации. Согласно контракту, подрядчику необходимо сделать покрытия беговых дорожек, футбольного поля и волейбольной площадки. Также в перечень работ входит устройство дорожки разбега для прыжков в длину, ограждений для игры в волейбол и стритбол. Капитальный ремонт стадиона должен быть завершен до конца октября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что власти проведут реконструкцию шести крупных стадионов в Шадринске, Куртамыше и Макушино, в селах Белозерское, Частоозерье и Альменево. Обновление также коснется восемь пришкольных мини-стадионов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям