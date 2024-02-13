Жители Тюмени в двух магазинах заметили минералку «Джермук». Ранее после употребления этого напитка в больнице скончался житель Владикавказа.
«Нашли опасную минералку на прилавках тюменских магазинов», — написали очевидцы «Темы Тюмени». На фото — «Перекресток» и «Красное&Белое».
URA.RU направило запрос представителям магазинов. Ответ ожидается.
Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил, что в больнице скончался мужчина, выпивший «Джермук», в которой был обнаружен уксус. До этого Роспотребнадзор приостановил продажи отдельных партий этой минералки. Армянская компания «Джермук груп» ответила на обвинение заявив, что в бутылках не мог находиться укус.
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