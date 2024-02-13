13 февраля 2024

В тюменских магазинах нашли минералку «Джермук», от которой погиб мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Дорога по улице Бурова-Петрова. Сетевые магазины. Курган, красное белое, кб
В Тюмени в магазине «Красное&Белое» нашли опасную минералку Фото:

Жители Тюмени в двух магазинах заметили минералку «Джермук». Ранее после употребления этого напитка в больнице скончался житель Владикавказа.

«Нашли опасную минералку на прилавках тюменских магазинов», — написали очевидцы «Темы Тюмени». На фото — «Перекресток» и «Красное&Белое».

URA.RU направило запрос представителям магазинов. Ответ ожидается.

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил, что в больнице скончался мужчина, выпивший «Джермук», в которой был обнаружен уксус. До этого Роспотребнадзор приостановил продажи отдельных партий этой минералки. Армянская компания «Джермук груп» ответила на обвинение заявив, что в бутылках не мог находиться укус.

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Жители Тюмени в двух магазинах заметили минералку «Джермук». Ранее после употребления этого напитка в больнице скончался житель Владикавказа. «Нашли опасную минералку на прилавках тюменских магазинов», — написали очевидцы «Темы Тюмени». На фото — «Перекресток» и «Красное&Белое». URA.RU направило запрос представителям магазинов. Ответ ожидается. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил, что в больнице скончался мужчина, выпивший «Джермук», в которой был обнаружен уксус. До этого Роспотребнадзор приостановил продажи отдельных партий этой минералки. Армянская компания «Джермук груп» ответила на обвинение заявив, что в бутылках не мог находиться укус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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