В тюменских магазинах нашли минералку «Джермук», от которой погиб мужчина. Фото

14 февраля 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

В Тюмени в магазине «Красное&Белое» нашли опасную минералку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени в двух магазинах заметили минералку «Джермук». Ранее после употребления этого напитка в больнице скончался житель Владикавказа. «Нашли опасную минералку на прилавках тюменских магазинов», — написали очевидцы «Темы Тюмени». На фото — «Перекресток» и «Красное&Белое». URA.RU направило запрос представителям магазинов. Ответ ожидается. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил, что в больнице скончался мужчина, выпивший «Джермук», в которой был обнаружен уксус. До этого Роспотребнадзор приостановил продажи отдельных партий этой минералки. Армянская компания «Джермук груп» ответила на обвинение заявив, что в бутылках не мог находиться укус.

Жители Тюмени в двух магазинах заметили минералку «Джермук». Ранее после употребления этого напитка в больнице скончался житель Владикавказа. «Нашли опасную минералку на прилавках тюменских магазинов», — написали очевидцы «Темы Тюмени». На фото — «Перекресток» и «Красное&Белое». URA.RU направило запрос представителям магазинов. Ответ ожидается. Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло сообщил, что в больнице скончался мужчина, выпивший «Джермук», в которой был обнаружен уксус. До этого Роспотребнадзор приостановил продажи отдельных партий этой минералки. Армянская компания «Джермук груп» ответила на обвинение заявив, что в бутылках не мог находиться укус.