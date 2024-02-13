13 февраля 2024

Мини-копия Моста влюбленных обойдется тюменскому бюджету в пять млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные виды города. Тюмень, каток, зима, город тюмень, мост влюбленных, иллюминация
Миниатюра моста будет в 50 раз меньше, чем оригинал Фото:

Чуть более пяти миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области на изготовление мини-копии Моста влюбленных и презентацию объекта на выставке в рамках «Всемирного фестиваля молодежи». Информация указана на сайте госзакупок.

«Услуги по разработке, изготовлению и сопровождению выставочного арт-объекта „Мост влюбленных-Россия в миниатюре“ в рамках „Всемирного фестиваля молодежи“. Цена — 5 145 300 рублей», — говорится в документах закупки.

Подрядчик изготовит миниатюру одной из главных достопримечательностей Тюмени. Длина копии составит пять метров, тогда как протяженность оригинала — порядка 250 метров. К ней будут прилагаться кораблик длиной в 94 см, пенопластовые волны, мини-сердце (как на набережной), газон, декоративные замочки, подсветка и прочие элементы, которые можно увидеть вблизи настоящего моста. Исполнитель изготовит арт-объект, а также доставит его на фестиваль, который, по указу президента РФ Владимира Путина, пройдет в Краснодарском крае в начале марта, и смонтирует на выставке.

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Чуть более пяти миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области на изготовление мини-копии Моста влюбленных и презентацию объекта на выставке в рамках «Всемирного фестиваля молодежи». Информация указана на сайте госзакупок. «Услуги по разработке, изготовлению и сопровождению выставочного арт-объекта „Мост влюбленных-Россия в миниатюре“ в рамках „Всемирного фестиваля молодежи“. Цена — 5 145 300 рублей», — говорится в документах закупки. Подрядчик изготовит миниатюру одной из главных достопримечательностей Тюмени. Длина копии составит пять метров, тогда как протяженность оригинала — порядка 250 метров. К ней будут прилагаться кораблик длиной в 94 см, пенопластовые волны, мини-сердце (как на набережной), газон, декоративные замочки, подсветка и прочие элементы, которые можно увидеть вблизи настоящего моста. Исполнитель изготовит арт-объект, а также доставит его на фестиваль, который, по указу президента РФ Владимира Путина, пройдет в Краснодарском крае в начале марта, и смонтирует на выставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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