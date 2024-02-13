Мини-копия Моста влюбленных обойдется тюменскому бюджету в пять млн рублей

14 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Миниатюра моста будет в 50 раз меньше, чем оригинал Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Чуть более пяти миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области на изготовление мини-копии Моста влюбленных и презентацию объекта на выставке в рамках «Всемирного фестиваля молодежи». Информация указана на сайте госзакупок. «Услуги по разработке, изготовлению и сопровождению выставочного арт-объекта „Мост влюбленных-Россия в миниатюре“ в рамках „Всемирного фестиваля молодежи“. Цена — 5 145 300 рублей», — говорится в документах закупки. Подрядчик изготовит миниатюру одной из главных достопримечательностей Тюмени. Длина копии составит пять метров, тогда как протяженность оригинала — порядка 250 метров. К ней будут прилагаться кораблик длиной в 94 см, пенопластовые волны, мини-сердце (как на набережной), газон, декоративные замочки, подсветка и прочие элементы, которые можно увидеть вблизи настоящего моста. Исполнитель изготовит арт-объект, а также доставит его на фестиваль, который, по указу президента РФ Владимира Путина, пройдет в Краснодарском крае в начале марта, и смонтирует на выставке.

Чуть более пяти миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области на изготовление мини-копии Моста влюбленных и презентацию объекта на выставке в рамках «Всемирного фестиваля молодежи». Информация указана на сайте госзакупок. «Услуги по разработке, изготовлению и сопровождению выставочного арт-объекта „Мост влюбленных-Россия в миниатюре“ в рамках „Всемирного фестиваля молодежи“. Цена — 5 145 300 рублей», — говорится в документах закупки. Подрядчик изготовит миниатюру одной из главных достопримечательностей Тюмени. Длина копии составит пять метров, тогда как протяженность оригинала — порядка 250 метров. К ней будут прилагаться кораблик длиной в 94 см, пенопластовые волны, мини-сердце (как на набережной), газон, декоративные замочки, подсветка и прочие элементы, которые можно увидеть вблизи настоящего моста. Исполнитель изготовит арт-объект, а также доставит его на фестиваль, который, по указу президента РФ Владимира Путина, пройдет в Краснодарском крае в начале марта, и смонтирует на выставке.