«Известия»: в России начнут штрафовать за раздачу просроченной еды

В России собираются разработать штрафы фондам и благотворительным организациям, которые занимаются бесплатной раздачей продуктов с истекшим сроком годности. Наказания могут доходить вплоть до 300 тысяч рублей. Законопроект уже подготовлен депутатами к внесению в Госдуму.
«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам», — передает содержание документа издание «Известия». Штрафы должностным лицам составят от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тысяч рублей и юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей.
Законопроект уже направлен на отзыв в кабмин. В весеннюю сессию документ планируют вынести на нижнюю палату парламента.
Кроме того, в России хотят в официальном порядке обязать заблокировать просрочку и нелегальные продукты. Планировалось, что проект вступит в силу весной 2024 года, передает
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