«Известия»: в России начнут штрафовать за раздачу просроченной еды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, продукты, магазин, еда, покупательница, замороженая продукция
Штрафы для юрлиц за просрочку составят от 100 до 300 тысяч рублей Фото:

В России собираются разработать штрафы фондам и благотворительным организациям, которые занимаются бесплатной раздачей продуктов с истекшим сроком годности. Наказания могут доходить вплоть до 300 тысяч рублей. Законопроект уже подготовлен депутатами к внесению в Госдуму.

«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам», — передает содержание документа издание «Известия». Штрафы должностным лицам составят от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тысяч рублей и юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Законопроект уже направлен на отзыв в кабмин. В весеннюю сессию документ планируют вынести на нижнюю палату парламента.

Кроме того, в России хотят в официальном порядке обязать заблокировать просрочку и нелегальные продукты. Планировалось, что проект вступит в силу весной 2024 года, передает MK.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России собираются разработать штрафы фондам и благотворительным организациям, которые занимаются бесплатной раздачей продуктов с истекшим сроком годности. Наказания могут доходить вплоть до 300 тысяч рублей. Законопроект уже подготовлен депутатами к внесению в Госдуму. «Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам», — передает содержание документа издание «Известия». Штрафы должностным лицам составят от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тысяч рублей и юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей. Законопроект уже направлен на отзыв в кабмин. В весеннюю сессию документ планируют вынести на нижнюю палату парламента. Кроме того, в России хотят в официальном порядке обязать заблокировать просрочку и нелегальные продукты. Планировалось, что проект вступит в силу весной 2024 года, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...