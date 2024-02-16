В Челябинске назвали дату демонтажа ледового городка на площади Революции

В Челябинске началась подготовка к демонтажу ледового городка на площади

17 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Осталось несколько дней, чтобы погулять по ледовому городку в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 20 февраля начнется демонтаж ледового городка «Малахитовая шкатулка» на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «20 февраля в Челябинске начнется демонтаж ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска. В этом году концепцией главного ледового городка стала Малахитовая шкатулка с героями сказов Павла Бажова. Впервые на территории ледового городка работала почта Деда Мороза. В этом году в ледовом городе на площади в Челябинске действовал запрет на катание с горок без ледянки. Горожане назвали правило «странным». В мэрии запрет объяснили правилами эксплуатации аттракционов в соответствии с пунктом 3.3. ГОСТа Р 56987-2016.

В Челябинске 20 февраля начнется демонтаж ледового городка «Малахитовая шкатулка» на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «20 февраля в Челябинске начнется демонтаж ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска. В этом году концепцией главного ледового городка стала Малахитовая шкатулка с героями сказов Павла Бажова. Впервые на территории ледового городка работала почта Деда Мороза. В этом году в ледовом городе на площади в Челябинске действовал запрет на катание с горок без ледянки. Горожане назвали правило «странным». В мэрии запрет объяснили правилами эксплуатации аттракционов в соответствии с пунктом 3.3. ГОСТа Р 56987-2016.