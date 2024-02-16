16 февраля 2024

В Челябинске назвали дату демонтажа ледового городка на площади Революции

В Челябинске началась подготовка к демонтажу ледового городка на площади
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок
Осталось несколько дней, чтобы погулять по ледовому городку в Челябинске Фото:

В Челябинске 20 февраля начнется демонтаж ледового городка «Малахитовая шкатулка» на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«20 февраля в Челябинске начнется демонтаж ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска.

В этом году концепцией главного ледового городка стала Малахитовая шкатулка с героями сказов Павла Бажова. Впервые на территории ледового городка работала почта Деда Мороза.

В этом году в ледовом городе на площади в Челябинске действовал запрет на катание с горок без ледянки. Горожане назвали правило «странным». В мэрии запрет объяснили правилами эксплуатации аттракционов в соответствии с пунктом 3.3. ГОСТа Р 56987-2016.

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В Челябинске 20 февраля начнется демонтаж ледового городка «Малахитовая шкатулка» на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «20 февраля в Челябинске начнется демонтаж ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска. В этом году концепцией главного ледового городка стала Малахитовая шкатулка с героями сказов Павла Бажова. Впервые на территории ледового городка работала почта Деда Мороза. В этом году в ледовом городе на площади в Челябинске действовал запрет на катание с горок без ледянки. Горожане назвали правило «странным». В мэрии запрет объяснили правилами эксплуатации аттракционов в соответствии с пунктом 3.3. ГОСТа Р 56987-2016.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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