В Челябинске назвали дату демонтажа ледового городка на площади Революции

В Челябинске 20 февраля начнется демонтаж ледового городка «Малахитовая шкатулка» на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«20 февраля в Челябинске начнется демонтаж ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции. У горожан есть последние дни для того, чтобы прокатиться с горки», — сообщается в telegram-канале администрации Челябинска.
В этом году концепцией главного ледового городка стала Малахитовая шкатулка с героями сказов Павла Бажова. Впервые на территории ледового городка работала почта Деда Мороза.
В этом году в ледовом городе на площади в Челябинске действовал запрет на катание с горок без ледянки. Горожане назвали правило «странным». В мэрии запрет объяснили правилами эксплуатации аттракционов в соответствии с пунктом 3.3. ГОСТа Р 56987-2016.
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