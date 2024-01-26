Челябинка возмутилась запретом на катание без ледянки в главном ледовом городке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, горка
Челябинка считает, что скатываться на ледянке с горки еще более травмоопасно Фото:

Жительница Челябинска возмутилась правилами в главном ледовом городке на площади Революции, которые не позволяют детям кататься без ледянки. Елена К. уверена, что, спускаясь с горки на ледянках, шансы получить травмы выше. Об этом она рассказала URA.RU.

«Странное правило в ледовом городке на площади Революции — запрет на катание без ледянок. Впервые за зиму пришли в городок, трехлетней ребенок катался на маленькой горке. Сотрудники сказали, что без ледянки на горку запрещено. Считаю, что с ледянкой больше шансов удариться из-за высокой скорости», — пояснила Елена К.

Женщина отметила, что у нее нет претензий к работе сотрудников. Но от властей она попросила обоснований этого правила. Она считает, что правила и их объяснение должны выложить в открытый доступ, чтобы подобных вопросов не возникало.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

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Жительница Челябинска возмутилась правилами в главном ледовом городке на площади Революции, которые не позволяют детям кататься без ледянки. Елена К. уверена, что, спускаясь с горки на ледянках, шансы получить травмы выше. Об этом она рассказала URA.RU. «Странное правило в ледовом городке на площади Революции — запрет на катание без ледянок. Впервые за зиму пришли в городок, трехлетней ребенок катался на маленькой горке. Сотрудники сказали, что без ледянки на горку запрещено. Считаю, что с ледянкой больше шансов удариться из-за высокой скорости», — пояснила Елена К. Женщина отметила, что у нее нет претензий к работе сотрудников. Но от властей она попросила обоснований этого правила. Она считает, что правила и их объяснение должны выложить в открытый доступ, чтобы подобных вопросов не возникало. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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