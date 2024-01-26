Челябинка возмутилась запретом на катание без ледянки в главном ледовом городке

26 января 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Челябинка считает, что скатываться на ледянке с горки еще более травмоопасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска возмутилась правилами в главном ледовом городке на площади Революции, которые не позволяют детям кататься без ледянки. Елена К. уверена, что, спускаясь с горки на ледянках, шансы получить травмы выше. Об этом она рассказала URA.RU. «Странное правило в ледовом городке на площади Революции — запрет на катание без ледянок. Впервые за зиму пришли в городок, трехлетней ребенок катался на маленькой горке. Сотрудники сказали, что без ледянки на горку запрещено. Считаю, что с ледянкой больше шансов удариться из-за высокой скорости», — пояснила Елена К. Женщина отметила, что у нее нет претензий к работе сотрудников. Но от властей она попросила обоснований этого правила. Она считает, что правила и их объяснение должны выложить в открытый доступ, чтобы подобных вопросов не возникало. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

Жительница Челябинска возмутилась правилами в главном ледовом городке на площади Революции, которые не позволяют детям кататься без ледянки. Елена К. уверена, что, спускаясь с горки на ледянках, шансы получить травмы выше. Об этом она рассказала URA.RU. «Странное правило в ледовом городке на площади Революции — запрет на катание без ледянок. Впервые за зиму пришли в городок, трехлетней ребенок катался на маленькой горке. Сотрудники сказали, что без ледянки на горку запрещено. Считаю, что с ледянкой больше шансов удариться из-за высокой скорости», — пояснила Елена К. Женщина отметила, что у нее нет претензий к работе сотрудников. Но от властей она попросила обоснований этого правила. Она считает, что правила и их объяснение должны выложить в открытый доступ, чтобы подобных вопросов не возникало. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.