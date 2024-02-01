Мэрия Челябинска обосновала запрет на катание с горки без ледянки

01 февраля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

В Челябинске детям запретили кататься с горок без ледянки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Челябинска запретила кататься с горок без ледянки, сославшись на правила эксплуатации аттракционов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «В целях соблюдения безопасности и во избежание травматизма на горках ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции катание с горок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3. ГОСТа Р 56987-2016. Инвентарь для спуска (ледянка) используется для минимизации рисков причинения вреда здоровью посетителей при их движении по горке, для повышения комфортности движения и получения дополнительного развлекательного эффекта», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. В пресс-службе горадминистрации добавили, что отсутствие ледянки замедляет процесс скатывания и создает очередь из желающих прокатиться. Согласно правилам, зимние горки (деревянные, ледяные, комбинированные) относятся к немеханизированному виду аттракционов и подлежат обязательной госрегистрации. Наличие инвентаря контролируют операторы горок, правила посещения размещены на каждой из горок. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Челябинска возмутилась запретом катания с горки без ледянок. По ее мнению, с инвентарем скорость спуска будет намного выше, что может привести к травмам ребенка.

Мэрия Челябинска запретила кататься с горок без ледянки, сославшись на правила эксплуатации аттракционов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «В целях соблюдения безопасности и во избежание травматизма на горках ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции катание с горок осуществляется в соответствии с пунктом 3.3. ГОСТа Р 56987-2016. Инвентарь для спуска (ледянка) используется для минимизации рисков причинения вреда здоровью посетителей при их движении по горке, для повышения комфортности движения и получения дополнительного развлекательного эффекта», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. В пресс-службе горадминистрации добавили, что отсутствие ледянки замедляет процесс скатывания и создает очередь из желающих прокатиться. Согласно правилам, зимние горки (деревянные, ледяные, комбинированные) относятся к немеханизированному виду аттракционов и подлежат обязательной госрегистрации. Наличие инвентаря контролируют операторы горок, правила посещения размещены на каждой из горок. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Челябинска возмутилась запретом катания с горки без ледянок. По ее мнению, с инвентарем скорость спуска будет намного выше, что может привести к травмам ребенка.