18 февраля 2024
17 февраля 2024

В ЯНАО детей с медотводом не пускают в детсад без прививки от гепатита А

В Лабытнанги воспитанники детских садов заразились гепатитом А
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
На Ямале детские сады, в которых обнаружили заболевания гепатитом, не закроют на карантин Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) детей с медицинским отводом не пускают в детские сады без вакцинации от гепатита А. Об этом родители юных ямальцев сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Выявлен официальный случай заболевания гепатитом А у воспитанника детского сада „Волшебница“. В связи с этим Роспотребнадзор вынес постановления всем сотрудникам — воспитанникам в срочном порядке привиться от гепатита А. В случае отказа от прививки дети будут не допущены на посещение образовательного учреждения до 4 марта. Сегодня в посещении сада отказали. Хотя заведующая меня уверяла, что, пока официальный медотвод от прививок действует, можете посещать детское учреждение», — написал Дмитрий Ганин в сообществе «Лабытнанги Info». «Аналогичная ситуация в садике „Едэйко“», — поделилась Юлия Морозова.

В городском управлении образования подтвердили информацию о выявленных случаях заболевания в детских садах «Волшебница» и «Едэйко». «По постановлению Роспотребнадзора предусмотрена вакцинация работников и детей детского сада. Проводятся необходимые санитарные мероприятия. Дети, имеющие прививки, посещают детский сад. Каждый случай индивидуален, предлагаем проконсультироваться с руководителями образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) детей без прививок от кори не пускали в детские сады и школы города. Родители школьников пожаловались, что врачи не выдают справки с допуском в образовательные учреждения на основании наличия антител.

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В Лабытнанги (ЯНАО) детей с медицинским отводом не пускают в детские сады без вакцинации от гепатита А. Об этом родители юных ямальцев сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Выявлен официальный случай заболевания гепатитом А у воспитанника детского сада „Волшебница“. В связи с этим Роспотребнадзор вынес постановления всем сотрудникам — воспитанникам в срочном порядке привиться от гепатита А. В случае отказа от прививки дети будут не допущены на посещение образовательного учреждения до 4 марта. Сегодня в посещении сада отказали. Хотя заведующая меня уверяла, что, пока официальный медотвод от прививок действует, можете посещать детское учреждение», — написал Дмитрий Ганин в сообществе «Лабытнанги Info». «Аналогичная ситуация в садике „Едэйко“», — поделилась Юлия Морозова. В городском управлении образования подтвердили информацию о выявленных случаях заболевания в детских садах «Волшебница» и «Едэйко». «По постановлению Роспотребнадзора предусмотрена вакцинация работников и детей детского сада. Проводятся необходимые санитарные мероприятия. Дети, имеющие прививки, посещают детский сад. Каждый случай индивидуален, предлагаем проконсультироваться с руководителями образовательных учреждений», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) детей без прививок от кори не пускали в детские сады и школы города. Родители школьников пожаловались, что врачи не выдают справки с допуском в образовательные учреждения на основании наличия антител.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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