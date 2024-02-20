У Пескова спросили, с чем связаны повышения во ФСИН на фоне смерти Навального*

Песков: повышения во ФСИН не связаны со смертью Навального* в колонии
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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Повышение по службе во ФСИН не связано с новостями об Алексее Навальном*, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Повышения во ФСИН связаны с продвижением по службе, это не имеет отношения к смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет, это обычный процесс, ротационный и процесс продвижения по службе. Они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого у Пескова спросили, не связано ли присвоение звания генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу со смертью Навального.

* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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Повышения во ФСИН связаны с продвижением по службе, это не имеет отношения к смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, это обычный процесс, ротационный и процесс продвижения по службе. Они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого у Пескова спросили, не связано ли присвоение звания генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу со смертью Навального. * внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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