У Пескова спросили, с чем связаны повышения во ФСИН на фоне смерти Навального*

Песков: повышения во ФСИН не связаны со смертью Навального* в колонии

20 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Повышение по службе во ФСИН не связано с новостями об Алексее Навальном*, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Повышения во ФСИН связаны с продвижением по службе, это не имеет отношения к смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, это обычный процесс, ротационный и процесс продвижения по службе. Они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого у Пескова спросили, не связано ли присвоение звания генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу со смертью Навального. * внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Повышения во ФСИН связаны с продвижением по службе, это не имеет отношения к смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, это обычный процесс, ротационный и процесс продвижения по службе. Они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого у Пескова спросили, не связано ли присвоение звания генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу со смертью Навального. * внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов