У Пескова спросили, с чем связаны повышения во ФСИН на фоне смерти Навального*

Повышения во ФСИН связаны с продвижением по службе, это не имеет отношения к смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нет, это обычный процесс, ротационный и процесс продвижения по службе. Они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого у Пескова спросили, не связано ли присвоение звания генерал-полковника внутренней службы заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу со смертью Навального.
* внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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