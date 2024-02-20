Тюменцам начали предлагать эксклюзивные туры во Вьетнам

21 февраля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Ранее из России туристы могли летать только на остров Фукуок Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Тюменские турфирмы начали продавать путевки в Нячанг (город во Вьетнаме — прим. ред.). Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных туристических фирм. Ранее из России можно было полететь во Вьетнам только на остров Фукуок. «Вьетнам (Нячанг) поставили из Екатеринбурга. Туры рассчитаны на 11 ночей. Полетная программа начинается уже с 11 апреля», — рассказала Светлана Завьялова. Турагент замечает, что раньше во Вьетнам туристы могли летать только на остров Фукуок. В этом же году в полетную программу включили Нячанг. Стоимость туров туда начинается от 110 тысяч рублей на одного туриста, питание — только завтраки.

Тюменские турфирмы начали продавать путевки в Нячанг (город во Вьетнаме — прим. ред.). Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая одной из местных туристических фирм. Ранее из России можно было полететь во Вьетнам только на остров Фукуок. «Вьетнам (Нячанг) поставили из Екатеринбурга. Туры рассчитаны на 11 ночей. Полетная программа начинается уже с 11 апреля», — рассказала Светлана Завьялова. Турагент замечает, что раньше во Вьетнам туристы могли летать только на остров Фукуок. В этом же году в полетную программу включили Нячанг. Стоимость туров туда начинается от 110 тысяч рублей на одного туриста, питание — только завтраки.