Тюменский боец Саралиев заявил, что заслужил чай с губернатором Моором

24 февраля 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Тюменский боец одержал победу в турнире RCC 18 в день рождения своей матери Фото: Илья Московец © URA.RU Боец из Тюмени Ахмед Саралиев заявил, что заслужил выпить чай с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом он сказал после того, как победил бразильского спортсмена Леонардо Касотти на турнире RCC 18. «Тюмень, я всех приветствую. Клянусь, я чувствовал поддержку каждого из вас! Я сегодня отстаивал не только свою честь, но и честь своего города. Этот город дал мне образование, этот город дал мне прием. Я думаю, после такого боя я заслужил чай с губернатором [Александром Моором]», — слова Саралиева передает инфоцентр правительства региона в telegram-канале. Бой длился три раунда, тюменец удерживал уверенное преимущество. Единогласным решением судей он одержал победу. За день до боя у этих бойцов произошел конфликт во время контрольного взвешивания. Эта ссора переросла в драку, но после выступления Саралиев сказал, что не держит зла на Касотти. Также тюменский боец поблагодарил свою команду и тренеров. Особые слова он адресовал своей маме, которая 24 февраля отмечает день рождения.

Боец из Тюмени Ахмед Саралиев заявил, что заслужил выпить чай с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом он сказал после того, как победил бразильского спортсмена Леонардо Касотти на турнире RCC 18. «Тюмень, я всех приветствую. Клянусь, я чувствовал поддержку каждого из вас! Я сегодня отстаивал не только свою честь, но и честь своего города. Этот город дал мне образование, этот город дал мне прием. Я думаю, после такого боя я заслужил чай с губернатором [Александром Моором]», — слова Саралиева передает инфоцентр правительства региона в telegram-канале. Бой длился три раунда, тюменец удерживал уверенное преимущество. Единогласным решением судей он одержал победу. За день до боя у этих бойцов произошел конфликт во время контрольного взвешивания. Эта ссора переросла в драку, но после выступления Саралиев сказал, что не держит зла на Касотти. Также тюменский боец поблагодарил свою команду и тренеров. Особые слова он адресовал своей маме, которая 24 февраля отмечает день рождения.