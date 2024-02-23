23 февраля 2024

Тюменский боец Саралиев заявил, что заслужил чай с губернатором Моором

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Шоу RCC 17 в КРК «Уралец». Екатеринбург, смешанные единоборства, mma, rcc, октагон
Тюменский боец одержал победу в турнире RCC 18 в день рождения своей матери Фото:

Боец из Тюмени Ахмед Саралиев заявил, что заслужил выпить чай с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом он сказал после того, как победил бразильского спортсмена Леонардо Касотти на турнире RCC 18.

«Тюмень, я всех приветствую. Клянусь, я чувствовал поддержку каждого из вас! Я сегодня отстаивал не только свою честь, но и честь своего города. Этот город дал мне образование, этот город дал мне прием. Я думаю, после такого боя я заслужил чай с губернатором [Александром Моором]», — слова Саралиева передает инфоцентр правительства региона в telegram-канале.

Бой длился три раунда, тюменец удерживал уверенное преимущество. Единогласным решением судей он одержал победу.

За день до боя у этих бойцов произошел конфликт во время контрольного взвешивания. Эта ссора переросла в драку, но после выступления Саралиев сказал, что не держит зла на Касотти. Также тюменский боец поблагодарил свою команду и тренеров. Особые слова он адресовал своей маме, которая 24 февраля отмечает день рождения.

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Боец из Тюмени Ахмед Саралиев заявил, что заслужил выпить чай с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом он сказал после того, как победил бразильского спортсмена Леонардо Касотти на турнире RCC 18. «Тюмень, я всех приветствую. Клянусь, я чувствовал поддержку каждого из вас! Я сегодня отстаивал не только свою честь, но и честь своего города. Этот город дал мне образование, этот город дал мне прием. Я думаю, после такого боя я заслужил чай с губернатором [Александром Моором]», — слова Саралиева передает инфоцентр правительства региона в telegram-канале. Бой длился три раунда, тюменец удерживал уверенное преимущество. Единогласным решением судей он одержал победу. За день до боя у этих бойцов произошел конфликт во время контрольного взвешивания. Эта ссора переросла в драку, но после выступления Саралиев сказал, что не держит зла на Касотти. Также тюменский боец поблагодарил свою команду и тренеров. Особые слова он адресовал своей маме, которая 24 февраля отмечает день рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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