В Свердловской области активистов закидали ножами при захвате наркопритона. Видео

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Во время разговора с активистами мужчина достал нож (архивное фото) Фото:

Активисты помогли силовикам накрыть наркопритон в Ревде (Свердловская область) даже несмотря на то, что один из наркоманов кидал в них ножи. Об этом сообщили в организации «Русская община».

Информацию о возможном наличии наркопритона одном из домов в Ревде активисты решили проверить из-за жалоб соседей. После того как они постучались в квартиру, им никто не открыл, поэтому было решение постучать в окно.

«Окно открыл молодой человек, который во время разговора достал нож и стал им угрожать. Активисты вызвали полицию, а пока ее ждали неадекватный незнакомец принялся кидать ножи в наших братьев», — передает telegram-канал «Русская Община ZOV».

В это же время с другой стороны дома в окно вылез еще один мужчина, который попытался скрыться. Однако его догнали и задержали.

Отмечается, что подозреваемого сдали подъехавшим сотрудникам ППС. Также в сообщении говорится, что мужчина, кидавший ножи, тоже хотел убежать, но его задержали. Обоих мужчин доставили в местное отделение полиции.

Обновлено в 23:31

В ОВД Ревды URA.RU сообщили, что по данному инциденту организована проверка. «По данному факту службой участковых уполномоченных МО МВД России „Ревдинский“ проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

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Активисты помогли силовикам накрыть наркопритон в Ревде (Свердловская область) даже несмотря на то, что один из наркоманов кидал в них ножи. Об этом сообщили в организации «Русская община». Информацию о возможном наличии наркопритона одном из домов в Ревде активисты решили проверить из-за жалоб соседей. После того как они постучались в квартиру, им никто не открыл, поэтому было решение постучать в окно. «Окно открыл молодой человек, который во время разговора достал нож и стал им угрожать. Активисты вызвали полицию, а пока ее ждали неадекватный незнакомец принялся кидать ножи в наших братьев», — передает telegram-канал «Русская Община ZOV». В это же время с другой стороны дома в окно вылез еще один мужчина, который попытался скрыться. Однако его догнали и задержали. Отмечается, что подозреваемого сдали подъехавшим сотрудникам ППС. Также в сообщении говорится, что мужчина, кидавший ножи, тоже хотел убежать, но его задержали. Обоих мужчин доставили в местное отделение полиции. Обновлено в 23:31 В ОВД Ревды URA.RU сообщили, что по данному инциденту организована проверка. «По данному факту службой участковых уполномоченных МО МВД России „Ревдинский“ проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
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