В Свердловской области активистов закидали ножами при захвате наркопритона. Видео

26 февраля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Во время разговора с активистами мужчина достал нож (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Активисты помогли силовикам накрыть наркопритон в Ревде (Свердловская область) даже несмотря на то, что один из наркоманов кидал в них ножи. Об этом сообщили в организации «Русская община». Информацию о возможном наличии наркопритона одном из домов в Ревде активисты решили проверить из-за жалоб соседей. После того как они постучались в квартиру, им никто не открыл, поэтому было решение постучать в окно. «Окно открыл молодой человек, который во время разговора достал нож и стал им угрожать. Активисты вызвали полицию, а пока ее ждали неадекватный незнакомец принялся кидать ножи в наших братьев», — передает telegram-канал «Русская Община ZOV». В это же время с другой стороны дома в окно вылез еще один мужчина, который попытался скрыться. Однако его догнали и задержали. Отмечается, что подозреваемого сдали подъехавшим сотрудникам ППС. Также в сообщении говорится, что мужчина, кидавший ножи, тоже хотел убежать, но его задержали. Обоих мужчин доставили в местное отделение полиции. Обновлено в 23:31 В ОВД Ревды URA.RU сообщили, что по данному инциденту организована проверка. «По данному факту службой участковых уполномоченных МО МВД России „Ревдинский“ проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты помогли силовикам накрыть наркопритон в Ревде (Свердловская область) даже несмотря на то, что один из наркоманов кидал в них ножи. Об этом сообщили в организации «Русская община». Информацию о возможном наличии наркопритона одном из домов в Ревде активисты решили проверить из-за жалоб соседей. После того как они постучались в квартиру, им никто не открыл, поэтому было решение постучать в окно. «Окно открыл молодой человек, который во время разговора достал нож и стал им угрожать. Активисты вызвали полицию, а пока ее ждали неадекватный незнакомец принялся кидать ножи в наших братьев», — передает telegram-канал «Русская Община ZOV». В это же время с другой стороны дома в окно вылез еще один мужчина, который попытался скрыться. Однако его догнали и задержали. Отмечается, что подозреваемого сдали подъехавшим сотрудникам ППС. Также в сообщении говорится, что мужчина, кидавший ножи, тоже хотел убежать, но его задержали. Обоих мужчин доставили в местное отделение полиции. Обновлено в 23:31 В ОВД Ревды URA.RU сообщили, что по данному инциденту организована проверка. «По данному факту службой участковых уполномоченных МО МВД России „Ревдинский“ проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.