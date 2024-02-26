Пермские таможенники изъяли крупную партию сигарет

Контрафактные сигареты уничтожат
В Пермском крае сотрудники таможни и полиции изъяли более 10 тысяч пачек сигарет. Они продавались без акцизных марок, пояснили URA.RU в таможне.
«Сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю обнаружили более 10 тысяч пачек сигарет с нарушением правил маркировки кодом Data Matrix, без акцизных марок РФ. Стоимость выявленной табачной продукции составляет более 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении, поступившем в адрес агентства.
Партия сигарет была изъята. Продукция будет уничтожена.
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