26 февраля 2024

Пермские таможенники изъяли крупную партию сигарет

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с активистами ОНФ для первичного осмотра аварийно-опасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Курган, сигарета, территория школы, курение запрещено, запрещающий знак, школа 27 курган
Контрафактные сигареты уничтожат Фото:

В Пермском крае сотрудники таможни и полиции изъяли более 10 тысяч пачек сигарет. Они продавались без акцизных марок, пояснили URA.RU в таможне.

«Сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю обнаружили более 10 тысяч пачек сигарет с нарушением правил маркировки кодом Data Matrix, без акцизных марок РФ. Стоимость выявленной табачной продукции составляет более 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении, поступившем в адрес агентства.

Партия сигарет была изъята. Продукция будет уничтожена.

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В Пермском крае сотрудники таможни и полиции изъяли более 10 тысяч пачек сигарет. Они продавались без акцизных марок, пояснили URA.RU в таможне. «Сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю обнаружили более 10 тысяч пачек сигарет с нарушением правил маркировки кодом Data Matrix, без акцизных марок РФ. Стоимость выявленной табачной продукции составляет более 750 тысяч рублей», — говорится в сообщении, поступившем в адрес агентства. Партия сигарет была изъята. Продукция будет уничтожена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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