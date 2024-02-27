Короля Норвегии экстренно госпитализировали с инфекцией

27 февраля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Харальд V госпитализирован с инфекцией Фото: EPA/TASS Король Норвегии Харальд V был госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщили в королевской канцелярии. «Его Величество Король заболел во время отпуска в Малайзии и находится там в больнице», — отмечается в королевской канцелярии. Они опубликовали соответствующий пресс-релиз. Отмечается, что король получает качественное наблюдение со стороны медицинских работников.

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщили в королевской канцелярии. «Его Величество Король заболел во время отпуска в Малайзии и находится там в больнице», — отмечается в королевской канцелярии. Они опубликовали соответствующий пресс-релиз. Отмечается, что король получает качественное наблюдение со стороны медицинских работников.