Короля Норвегии экстренно госпитализировали с инфекцией

Харальд V госпитализирован с инфекцией
Король Норвегии Харальд V был госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщили в королевской канцелярии.
«Его Величество Король заболел во время отпуска в Малайзии и находится там в больнице», — отмечается в королевской канцелярии. Они опубликовали соответствующий пресс-релиз. Отмечается, что король получает качественное наблюдение со стороны медицинских работников.
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