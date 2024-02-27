Короля Норвегии экстренно госпитализировали с инфекцией

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Харальд V госпитализирован с инфекцией Фото:

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщили в королевской канцелярии.

«Его Величество Король заболел во время отпуска в Малайзии и находится там в больнице», — отмечается в королевской канцелярии. Они опубликовали соответствующий пресс-релиз. Отмечается, что король получает качественное наблюдение со стороны медицинских работников.

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Король Норвегии Харальд V был госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщили в королевской канцелярии. «Его Величество Король заболел во время отпуска в Малайзии и находится там в больнице», — отмечается в королевской канцелярии. Они опубликовали соответствующий пресс-релиз. Отмечается, что король получает качественное наблюдение со стороны медицинских работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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