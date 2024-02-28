Трое бывших курганских судей были награждены Юбилейными медалями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области поздравили трех судей, находящихся в отставке, и наградили их медалями «100 лет Верховному Суду России». Об этом сообщает управление судебного департамента по региону в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В управлении судебного департамента в Курганской области прошло торжественное награждение судей в отставке. Начальник департамента Валерий Пахомов вручил Юбилейные медали „100 лет Верховному Суду России“ судьям в отставке», — указано в группе. Среди награжденных: бывший председатель Юргамышского районного суда Арий Бабицын, Александр Коробейников — председатель Шумихинского районного суда в отставке, и Валерий Козлов — бывший председатель Юргамышского районного суда.

Данная Юбилейная медаль была учреждена в честь 100-летия Верховного Суда России президентом РФ. Она вручается судьям, государственным гражданским служащим и другим работникам судов, которые проявили выдающиеся заслуги в укреплении законности и правопорядка. Для получения медали необходим стаж службы в судебной системе не менее 15 лет, а для судей в отставке — 20 лет.

Ранее URA.RU писало, что несколько курганских судей были награждены юбилейными медалями от имени президента РФ Владимира Путина. Медалями «100 лет Верховному суду РФ» награди семь судей из разных округов региона.

Курганские судья в отставке получили юбилейную медаль от имени президента РФ Фото: группа «УСД в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»