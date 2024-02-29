ЗАГС Сургута раскрыл, сколько пар поженились 29 февраля

В Сургуте 14 пар зарегистрировали брак 29 февраля. Молодожены специально выбрали редкий день, чтобы не забыть торжественную дату. Об этом сообщил городской Дворец торжеств в соцсети «Вконтакте».
«Сегодня, 29 февраля зарегистрировали брак 14 пар. Молодожены Наталья и Ион рассказали, что выбрали для свадьбы эту дату, потому что «это самый редкий день, который никогда не забудешь», — говорится в сообщении. Молодоженам, заключившим брак 29 февраля, придется отмечать день свадьбы раз в 4 года.
Год, в котором 366 дней вместо 365, называется високосным. С ним связано множество суеверий и примет. Еще один день появляется за счет более длинного февраля — в високосный год в февраля 29 дней, а не 28.
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