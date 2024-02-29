ЗАГС Сургута раскрыл, сколько пар поженились 29 февраля

В Сургуте 29 февраля поженились 14 пар
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В Сургуте 29 февраля поженились 14 пар Фото:

В Сургуте 14 пар зарегистрировали брак 29 февраля. Молодожены специально выбрали редкий день, чтобы не забыть торжественную дату. Об этом сообщил городской Дворец торжеств в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня, 29 февраля зарегистрировали брак 14 пар. Молодожены Наталья и Ион рассказали, что выбрали для свадьбы эту дату, потому что «это самый редкий день, который никогда не забудешь», — говорится в сообщении. Молодоженам, заключившим брак 29 февраля, придется отмечать день свадьбы раз в 4 года.

Год, в котором 366 дней вместо 365, называется високосным. С ним связано множество суеверий и примет. Еще один день появляется за счет более длинного февраля — в високосный год в февраля 29 дней, а не 28.

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В Сургуте 14 пар зарегистрировали брак 29 февраля. Молодожены специально выбрали редкий день, чтобы не забыть торжественную дату. Об этом сообщил городской Дворец торжеств в соцсети «Вконтакте». «Сегодня, 29 февраля зарегистрировали брак 14 пар. Молодожены Наталья и Ион рассказали, что выбрали для свадьбы эту дату, потому что «это самый редкий день, который никогда не забудешь», — говорится в сообщении. Молодоженам, заключившим брак 29 февраля, придется отмечать день свадьбы раз в 4 года. Год, в котором 366 дней вместо 365, называется високосным. С ним связано множество суеверий и примет. Еще один день появляется за счет более длинного февраля — в високосный год в февраля 29 дней, а не 28.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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