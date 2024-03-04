Politico: любящую «есть россиян на завтрак» премьера Каллас не видят главой ЕС

04 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Идея о том, что Кая Каллас станет главным дипломатом ЕС «остается чувствительной» в некоторых столицах ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины В Евросоюзе не хотят видеть премьера Эстонии Каю Каллас главой европейской дипломатии, поскольку ей «нравится есть россиян на завтрак». Об этом написала газета Politico, ссылаясь на источники. «Неужели мы ставим на такую должность того, кто любит есть русских на завтрак?» — сказал официальный представитель ЕС, его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что сделать главу Эстонии главой евродипломатии не согласятся, в частности, Франция и Германия — по тем же причинам, по которым она не подошла для работы в НАТО. По словам чиновника идея о том, что Каллас станет главным дипломатом ЕС «остается чувствительной» в некоторых столицах ЕС. В России премьер-министр Эстонии объявлена в розыск. Ранее Каллас проявила интерес к должности генерального секретаря НАТО. Ранее агентство Reuters писало, что некоторые страны НАТО считают, что она придерживается слишком воинственной позиции по отношению к России, чтобы стать главой альянса.

В Евросоюзе не хотят видеть премьера Эстонии Каю Каллас главой европейской дипломатии, поскольку ей «нравится есть россиян на завтрак». Об этом написала газета Politico, ссылаясь на источники. «Неужели мы ставим на такую должность того, кто любит есть русских на завтрак?» — сказал официальный представитель ЕС, его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что сделать главу Эстонии главой евродипломатии не согласятся, в частности, Франция и Германия — по тем же причинам, по которым она не подошла для работы в НАТО. По словам чиновника идея о том, что Каллас станет главным дипломатом ЕС «остается чувствительной» в некоторых столицах ЕС. В России премьер-министр Эстонии объявлена в розыск. Ранее Каллас проявила интерес к должности генерального секретаря НАТО. Ранее агентство Reuters писало, что некоторые страны НАТО считают, что она придерживается слишком воинственной позиции по отношению к России, чтобы стать главой альянса.