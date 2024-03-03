Роспотребнадзор ХМАО объяснил как нефтяникам не потерять слух на работе

Роспотребнадзор ХМАО: чтоб не потерять слух на работе нужно больше отдыхать

04 марта 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Нефтяникам нужно использовать беруши или шлемы, больше отдыхать и ежегодно проходить аудиометрию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работникам нефтегазовой отрасли ХМАО и всем тем, кто сталкивается с высоким уровнем шума ежедневно необходимо использовать беруши или шлемы, больше отдыхать и ежегодно проходить аудиометрию. Такие советы привели на сайте Роспотребнадзора Югры. «Используйте во время работы средства индивидуальной защиты (СИЗ) от шума — это пробки, наушники, вкладыши (беруши) и шлемы. Принцип действия этих аксессуаров — защита непосредственно органов слуха человека», — сообщается на сайте надзорного ведомства. СИЗ должны своевременно закупать и предоставлять работодатели. Также специалисты советуют больше времени тратить на отдых, во время которого бы восстанавливался слуховой анализатор. То есть после рабочего дня и на выходных важно не нагружать слух громкими звуками и не находиться в условиях постоянного шума. Напротив, нужно больше времени проводить на природе и в спокойной обстановке. «Чередуйте рабочие операции, переключайтесь с физического труда на умственный. Это позволит вам избежать перенапряжения нервной системы», — призывают эксперты Роспотребнадзора. Один из самых важных пунктов поддержания остроты слуха для рабочих нефтяной и других «шумных» отраслей — своевременное прохождение профилактических медосмотров. «Работники, имеющие вредный производственный фактор — шум, должны проходить 1 раз в год обследование у врача-оториноларинголога с проведением тональной пороговой аудиометрии, исследованием функции вестибулярного аппарата», — поясняется в публикации надзорного ведомства Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работникам нефтегазовой отрасли ХМАО и всем тем, кто сталкивается с высоким уровнем шума ежедневно необходимо использовать беруши или шлемы, больше отдыхать и ежегодно проходить аудиометрию. Такие советы привели на сайте Роспотребнадзора Югры. «Используйте во время работы средства индивидуальной защиты (СИЗ) от шума — это пробки, наушники, вкладыши (беруши) и шлемы. Принцип действия этих аксессуаров — защита непосредственно органов слуха человека», — сообщается на сайте надзорного ведомства. СИЗ должны своевременно закупать и предоставлять работодатели. Также специалисты советуют больше времени тратить на отдых, во время которого бы восстанавливался слуховой анализатор. То есть после рабочего дня и на выходных важно не нагружать слух громкими звуками и не находиться в условиях постоянного шума. Напротив, нужно больше времени проводить на природе и в спокойной обстановке. «Чередуйте рабочие операции, переключайтесь с физического труда на умственный. Это позволит вам избежать перенапряжения нервной системы», — призывают эксперты Роспотребнадзора. Один из самых важных пунктов поддержания остроты слуха для рабочих нефтяной и других «шумных» отраслей — своевременное прохождение профилактических медосмотров. «Работники, имеющие вредный производственный фактор — шум, должны проходить 1 раз в год обследование у врача-оториноларинголога с проведением тональной пороговой аудиометрии, исследованием функции вестибулярного аппарата», — поясняется в публикации надзорного ведомства Югры.