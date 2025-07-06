Налоговая банкротит компанию депутата из ХМАО с миллионными контрактами

Налоговая подала иск о признании банкротом фирмы СК «Лидер» из Кондинского района ХМАО. Компания принадлежит депутату районной думы Алексею Поливцеву. Информация об этом размещена на портале «Федресурс».
«Уполномоченным органом в лице Межрайонной ИФНС России № 10 по ХМАО подано заявление в Арбитражный суд Югры о признании должника ООО СК „Лидер“ банкротом. Иск подан в связи с наличием у должника признаков несостоятельности (банкротства)», — говорится в сообщении.
Также с июля налоговая приостановила операции по банковским счетам компании. «Для ООО СК „ЛИДЕР“ имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. Это означает прекращение банками всех расходных операций по заблокированным счетам либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении», — указано в решении ФНС.
По данным портала СБИС, у компании заключены десятки госконтрактов на сумму более 11 миллионов рублей. Фирма оказывает услуги в тепло- и водоснабжения.
Владелец и генеральный директор СК «Лидер» — депутат районной думы от партии «Единая Россия» Поливцев. Он также входит в комиссию по вопросам ЖКХ, промышленности и строительства. Помимо ООО «СК Лидер», депутат владеет или участвует в капитале нескольких компаний: в их числе строительная фирма в Мортке, предприятие по поставке теплоэнергии в Тюмени, компания по добыче песка и щебня, а также управляющая компания «Кондинский».
URA.RU направило запрос в ООО «СК Лидер» с просьбой прокомментировать ситуацию с банкротством, заблокированными счетами и выполнением контрактов. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура Кондинского района ХМАО заставила местных коммунальщиков пересчитать плату за теплоснабжение жителям микрорайона «Нефтяник-2» в поселке Междуреченский. Проверка показала, что компания СК «Лидер» подала тепло в дома с большим опозданием.
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