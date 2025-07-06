06 июля 2025
05 июля 2025
04 июля 2025

Фермер из ХМАО обокрала мэрию, подделав документы

В ХМАО фермеру грозит уголовная ответственность за незаконное получение субсидий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщине грозит уголовная ответственность за незаконное получение субсидий
Женщине грозит уголовная ответственность за незаконное получение субсидий Фото:

В Нефтеюганске фермер подделала документы для получения субсидий и украла у мэрии более 3,1 миллиона рублей. Ей грозит уголовная ответственность за мошенничество в особо крупном размере, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В 2022 и 2023 годах подозреваемая неоднократно предоставляла в городскую администрацию фиктивные документы для получения субсидий, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей. Предпринимательница изготовила поддельные справки о покупке кормов для животных, содержащие заведомо ложные сведения», – сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мэрия выделила фермеру более 3,1 миллиона рублей в качестве компенсации затрат на содержание животных. Женщина незаконно присвоила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Материалы направлены в суд, югорчанке грозит до 10 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске фермер подделала документы для получения субсидий и украла у мэрии более 3,1 миллиона рублей. Ей грозит уголовная ответственность за мошенничество в особо крупном размере, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В 2022 и 2023 годах подозреваемая неоднократно предоставляла в городскую администрацию фиктивные документы для получения субсидий, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей. Предпринимательница изготовила поддельные справки о покупке кормов для животных, содержащие заведомо ложные сведения», – сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мэрия выделила фермеру более 3,1 миллиона рублей в качестве компенсации затрат на содержание животных. Женщина незаконно присвоила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Материалы направлены в суд, югорчанке грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...