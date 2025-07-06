Фермер из ХМАО обокрала мэрию, подделав документы

В Нефтеюганске фермер подделала документы для получения субсидий и украла у мэрии более 3,1 миллиона рублей. Ей грозит уголовная ответственность за мошенничество в особо крупном размере, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В 2022 и 2023 годах подозреваемая неоднократно предоставляла в городскую администрацию фиктивные документы для получения субсидий, предназначенных для поддержки сельхозпроизводителей. Предпринимательница изготовила поддельные справки о покупке кормов для животных, содержащие заведомо ложные сведения», – сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Мэрия выделила фермеру более 3,1 миллиона рублей в качестве компенсации затрат на содержание животных. Женщина незаконно присвоила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Материалы направлены в суд, югорчанке грозит до 10 лет лишения свободы.
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