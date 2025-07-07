«Ушла в лес и не вернулась»: в ХМАО ведутся поиски пенсионерки

В ХМАО ведутся поиски 68-летней Надежды Армяниновой, которая 4 июля ушла в лес в районе города Советский и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в официальной группе отряда в социальной сети «ВКонтакте».
«Армянинова Надежда Борисовна, 68 лет (1957 года рождения). Микрорайон Аэропорт, Советский, 4 июля ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков. Добровольцы уточнили, что женщина ушла из дома с белым ведром.
По информации поискового отряда, на момент исчезновения Армянинова была одета в кофту с коричнево-красно-зелеными цветами, черные спортивные штаны, резиновые сапоги и белый платок. Приметы пропавшей: плотное телосложение, рост 180 сантиметров, черные волосы и серые глаза. Добровольцы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, немедленно обратиться в полицию или связаться с координаторами поисков через горячую линию отряда «ЛизаАлерт».
В настоящее время к поисковой операции привлечены волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Спасатели продолжают обследовать территорию и призывают жителей округа присоединиться к поисковым мероприятиям.
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