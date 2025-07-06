Власти ХМАО создадут региональный аналог Дома народов России «СВОИ». Эту идею на встрече с его руководителем Анной Полежаевой предложил губернатор Руслан Кухарук.
«Отдельно обсудили создание на территории автономного округа Дома народов Югры — современного пространства для молодежи, диалога с представителями власти и организации мероприятий. Уверен, оно станет местом, где будут оживать культура и традиции нашего региона», — отметил губернатор в своем telegram-канале.
Кухарук подчеркнул, что предложил Полежаевой организовать выставку в Доме народов России к 95-летию автономного округа. Югорчане поделятся историями о подвигах земляков, в том числе КМНС. «Это будет глубокий эмоциональный сборник рассказов о том, что делает нас единым народом», — заметил глава региона.
Ранее власти ХМАО уже предпринимали шаги по развитию туристической и культурной инфраструктуры региона, подписав соглашение с АО «Космос Отель Групп» о строительстве новых гостиниц и модернизации действующих объектов. Эти меры направлены на повышение привлекательности Югры для туристов и создание современных общественных пространств. Новый Дом народов Югры станет продолжением этой политики, объединяя культурные инициативы и развитие сервисов для жителей и гостей региона.
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