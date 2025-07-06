Вартовчане сообщают, что в небе над городом были сбиты БПЛА
Взрыв в небе над Нижневартовском
В Нижневартовске (ХМАО) местные жители сообщили о взрывах в небе. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
«В первом микрорайоне слышны взрывы, сначала три раза подряд, потом еще два. Что это? На салют не похоже», — написал местный житель в анонимном посте.
Позже появились фото и видео происшествия. «По неподтвержденной информации было сбито несколько БПЛА», — сообщили администраторы telegram-канал.
Корреспондент обратился в УМВД и МЧС по ХМАО за уточнением информации. На момент публикации ответ не поступил.
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