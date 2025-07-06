06 июля 2025
05 июля 2025
04 июля 2025

В небе над Нижневартовском случился взрыв. Фото

Жители Нижневартовска увидели взрывы в небе
© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчане сообщают, что в небе над городом были сбиты БПЛА
Вартовчане сообщают, что в небе над городом были сбиты БПЛА Фото:
Взрыв в небе над Нижневартовском
Взрыв в небе над Нижневартовском
Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители сообщили о взрывах в небе. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«В первом микрорайоне слышны взрывы, сначала три раза подряд, потом еще два. Что это? На салют не похоже», — написал местный житель в анонимном посте.

Позже появились фото и видео происшествия. «По неподтвержденной информации было сбито несколько БПЛА», — сообщили администраторы telegram-канал.

Корреспондент обратился в УМВД и МЧС по ХМАО за уточнением информации. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) местные жители сообщили о взрывах в небе. Информация появилась в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «В первом микрорайоне слышны взрывы, сначала три раза подряд, потом еще два. Что это? На салют не похоже», — написал местный житель в анонимном посте. Позже появились фото и видео происшествия. «По неподтвержденной информации было сбито несколько БПЛА», — сообщили администраторы telegram-канал. Корреспондент обратился в УМВД и МЧС по ХМАО за уточнением информации. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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