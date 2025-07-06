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В Сургуте раскрыли детали строительства новостроек на месте частного сектора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прописанный в постановлении срок реализации договора 10 лет
Прописанный в постановлении срок реализации договора 10 лет Фото:

В микрорайоне 27А Сургута возле КСК «Геолог» планируется крупный проект КРТ, который включает в себя строительство 10-ти многоэтажек, школы, детского сада и сквера. О подробностях реализации рассказала депутат городской думы Дина Биглова-Фатова.

«Вот какие обязательства застройщика в нем заложены: проектирование и строительство детского сада на 350 мест и школы на 1 101 место. Создание сквера со стороны улиц Мелик-Карамова площадью не менее 3,8 тысяч кв. метров, благоустройство парка с озером со стороны Югорского тракта и улицы Пархомович, площадь 4,2 га», — написала депутат в своем telegram-канале.

Застройщик должен будет расселить и снести 43 частных дома в этом квартале. А взамен возвести 360 000 кв. метров жилья, то есть около 10-ти домов, из них: 9-12 этажей — не менее 65 % площади застройки жилыми домами, от 13-26 этажей — 25 % площади застройки.

Сейчас городская администрация готовит проект будущего договора с застройщиком и уже в конце августа может быть объявлен аукцион. «Предполагается, что начальная стоимость лота — несколько десятков миллионов рублей. Интерес высказывают два крупных застройщика», — добавила депутат.

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В микрорайоне 27А Сургута возле КСК «Геолог» планируется крупный проект КРТ, который включает в себя строительство 10-ти многоэтажек, школы, детского сада и сквера. О подробностях реализации рассказала депутат городской думы Дина Биглова-Фатова. «Вот какие обязательства застройщика в нем заложены: проектирование и строительство детского сада на 350 мест и школы на 1 101 место. Создание сквера со стороны улиц Мелик-Карамова площадью не менее 3,8 тысяч кв. метров, благоустройство парка с озером со стороны Югорского тракта и улицы Пархомович, площадь 4,2 га», — написала депутат в своем telegram-канале. Застройщик должен будет расселить и снести 43 частных дома в этом квартале. А взамен возвести 360 000 кв. метров жилья, то есть около 10-ти домов, из них: 9-12 этажей — не менее 65 % площади застройки жилыми домами, от 13-26 этажей — 25 % площади застройки. Сейчас городская администрация готовит проект будущего договора с застройщиком и уже в конце августа может быть объявлен аукцион. «Предполагается, что начальная стоимость лота — несколько десятков миллионов рублей. Интерес высказывают два крупных застройщика», — добавила депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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