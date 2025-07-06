В ХМАО суд отобрал у жителя снегоход за пьяную езду

В поселке Сергино (Октябрьский район) суд конфисковал снегоход у мужчины за пьяную езду в январе 2025 года. Его также лишили водительских прав и назначили исправительные работы, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средствами сроком на один год и восемь месяцев. Кроме того, в доход государства конфискован снегоход „Буран“, за управлением которого он находился», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. В январе 2025 года он снова сел за снегоход будучи под алкоголем и врезался в другой транспорт на улице поселка. Его признали виновным по статье УК РФ «управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
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