06 июля 2025
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Жителей ХМАО напугал звук сигнальной ракеты с набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной мощного хлопка в небе над Нижневартовском стал запуск сигнальной ракеты с судна
Причиной мощного хлопка в небе над Нижневартовском стал запуск сигнальной ракеты с судна Фото:

Жителей Нижневартовска (ХМАО) напугал мощный хлопок и следы дыма в небе над городом. В соцсетях предположили, что были сбыты БПЛА. Власти опровергли информацию и сообщили, что с небольшого судна в районе набережной была запущена сигнальная ракета.

«Причиной громкого звука в небе стал запуск сигнальной ракеты с небольшого судна в районе набережной», — сообщили URA.RU в департаменте внутренней политики ХМАО. Власти также отметили, что гражданам ничего не угрожает и призвали сохранять спокойствие.

Ранее URA.RU сообщало, что в небе над Нижневартовском местные жители зафиксировали мощный хлопок и следы дыма. В соцсетях выдвинули версию, что речь может идти о сбитых БПЛА.

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Жителей Нижневартовска (ХМАО) напугал мощный хлопок и следы дыма в небе над городом. В соцсетях предположили, что были сбыты БПЛА. Власти опровергли информацию и сообщили, что с небольшого судна в районе набережной была запущена сигнальная ракета. «Причиной громкого звука в небе стал запуск сигнальной ракеты с небольшого судна в районе набережной», — сообщили URA.RU в департаменте внутренней политики ХМАО. Власти также отметили, что гражданам ничего не угрожает и призвали сохранять спокойствие. Ранее URA.RU сообщало, что в небе над Нижневартовском местные жители зафиксировали мощный хлопок и следы дыма. В соцсетях выдвинули версию, что речь может идти о сбитых БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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