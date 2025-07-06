Жителей ХМАО напугал звук сигнальной ракеты с набережной

Жителей Нижневартовска (ХМАО) напугал мощный хлопок и следы дыма в небе над городом. В соцсетях предположили, что были сбыты БПЛА. Власти опровергли информацию и сообщили, что с небольшого судна в районе набережной была запущена сигнальная ракета.
«Причиной громкого звука в небе стал запуск сигнальной ракеты с небольшого судна в районе набережной», — сообщили URA.RU в департаменте внутренней политики ХМАО. Власти также отметили, что гражданам ничего не угрожает и призвали сохранять спокойствие.
Ранее URA.RU сообщало, что в небе над Нижневартовском местные жители зафиксировали мощный хлопок и следы дыма. В соцсетях выдвинули версию, что речь может идти о сбитых БПЛА.
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