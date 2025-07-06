Летом в Югре наблюдается высокая активность комаров и мошек — эксперты ожидают новую волну гнуса уже в июле. Чтобы жители округа легче пережили нашествие надоедливых насекомых, URA.RU собрало действенные лайфхаки для борьбы с ними.
«Звездочка»
Югорчане говорят, что популярная советская мазь, которой обычно лечили насморк, хорошо справляется с отпугиванием мошки и комаров. Ей нужно намазать себе шею и запястья — тогда насекомые не приблизятся. «Плюсы — в цене и действенности. Однако есть и минусы — не всем нравится стойкий запах лекарства не себе», — рассказывают северяне.
Раствор с ванилином
В соцсетях жители округа активно делятся лайфхаком с ванилином — это один из самых действенных методов в борьбе с мошкарой. Для того, чтобы приготовить раствор, понадобится вода, пульверизатор и сама специя.
Также ванилин можно смешать с детским кремом, эффект будет такой же. «Такая смесь приятно пахнет, а самое главное — она совсем не вредна. Причем помогает намного лучше магазинных аэрозолей», — объяснила сургутянка.
Спрей с эфирным маслом
Популярностью пользуется и такой метод — нужно смешать эфирное масло с водой и распылить на себя. Это избавит от комаров на 2-3 часа. Югорчане рекомендуют использовать масло чайного дерева, эвкалипта и гвоздики. Также подойдет масло кедра, корицы, лаванды, мяты, лимона, цитронеллы герани, пачули и розмарина. «Главное — обязательно смешать его с водой, иначе может появиться аллергическая реакция и даже ожог», — предупреждают местные.
Клипсы
Также югорчане советуют использовать специальные клипсы от комаров — их удобно цеплять на одежду и различные предметы, например, коляску или сумку. «Способ подходит для тех, кто не хочет сильно заморачиваться. Хотя именно этот метод не защитит от насекомых на 100%, но точно сократит их количество в разы. Особенно удобно использовать клипсы на малышах», — поделились жители округа.
Муравьиный яд
Ханты и манси пользуются достаточно интересным способом, чтобы защититься от гнуса — они кладут мокрую тряпку на муравейник, чтобы муравьи начали ее жалить, а после этого обтираются ей. Дело в том, что яд муравьев токсичен для насекомых, поэтому они не приближаются к человеку. «Этот метод очень эффективный и точно стоит внимания», — рассказала представительница коренных народов севера.
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