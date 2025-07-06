Судебное разбирательство по делу о премиях мэра из ХМАО снова приостановлено

Судебное разбирательство о премиях мэра Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина снова приостановлено. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Рассмотрение дела главы Нижневартовского района в суде приостановлено 3 июля. Это происходит уже во второй раз, процесс затягивается?» — предполагает инсайдер.
Информацию подтвердили в суде. «Дело приостановлено до рассмотрения в кассационной инстанции материалов прокурорской проверки, после возвращения дело будет возобновлено», — прокомментировали в пресс-службе.
Юристы администрации подали кассационную жалобу в Челябинск, пытаясь доказать законность выплат 5 миллионов рублей главой района самому себе. Процесс возвращения денег в бюджет, инициированный прокуратурой, которая посчитала такие выплаты незаконными без одобрения думы, встает на паузу уже во второй раз.
В первый раз юристы Саломатина попытались оспорить законность проведения прокурорской проверки, но проиграли дело и в первой инстанции, и в апелляции. По данным инсайдеров URA.RU, ранее в Югре не был определен порядок премирования глав муниципалитетов, и поэтому выплату премий они подписывали себе сами. Затем окружная дума устранила пробел в законодательстве, но прокуратура сочла такое премирование нарушением.
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