06 июля 2025

Судебное разбирательство по делу о премиях мэра из ХМАО снова приостановлено

Юристы главы Нижневартовского района Саломатина обжаловали решение суда ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре вернутся к рассмотрению скандального дела о премиях после решения Седьмого кассационного суда в Челябинске
В Югре вернутся к рассмотрению скандального дела о премиях после решения Седьмого кассационного суда в Челябинске Фото:

Судебное разбирательство о премиях мэра Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина снова приостановлено. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Рассмотрение дела главы Нижневартовского района в суде приостановлено 3 июля. Это происходит уже во второй раз, процесс затягивается?» — предполагает инсайдер.

Информацию подтвердили в  суде. «Дело приостановлено до рассмотрения в кассационной инстанции материалов прокурорской проверки, после возвращения дело будет возобновлено», — прокомментировали в пресс-службе.

Юристы администрации подали кассационную жалобу в Челябинск, пытаясь доказать законность выплат 5 миллионов рублей главой района самому себе. Процесс возвращения денег в бюджет, инициированный прокуратурой, которая посчитала такие выплаты незаконными без одобрения думы, встает на паузу уже во второй раз.

В первый раз юристы Саломатина попытались оспорить законность проведения прокурорской проверки, но проиграли дело и в первой инстанции, и в апелляции. По данным инсайдеров URA.RU, ранее в Югре не был определен порядок премирования глав муниципалитетов, и поэтому выплату премий они подписывали себе сами. Затем окружная дума устранила пробел в законодательстве, но прокуратура сочла такое премирование нарушением.

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Судебное разбирательство о премиях мэра Нижневартовского района ХМАО Бориса Саломатина снова приостановлено. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Рассмотрение дела главы Нижневартовского района в суде приостановлено 3 июля. Это происходит уже во второй раз, процесс затягивается?» — предполагает инсайдер. Информацию подтвердили в  суде. «Дело приостановлено до рассмотрения в кассационной инстанции материалов прокурорской проверки, после возвращения дело будет возобновлено», — прокомментировали в пресс-службе. Юристы администрации подали кассационную жалобу в Челябинск, пытаясь доказать законность выплат 5 миллионов рублей главой района самому себе. Процесс возвращения денег в бюджет, инициированный прокуратурой, которая посчитала такие выплаты незаконными без одобрения думы, встает на паузу уже во второй раз. В первый раз юристы Саломатина попытались оспорить законность проведения прокурорской проверки, но проиграли дело и в первой инстанции, и в апелляции. По данным инсайдеров URA.RU, ранее в Югре не был определен порядок премирования глав муниципалитетов, и поэтому выплату премий они подписывали себе сами. Затем окружная дума устранила пробел в законодательстве, но прокуратура сочла такое премирование нарушением.
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