06 июля 2025
05 июля 2025

Дрессировщик Запашный раскритиковал блогера из Сургута, попавшего в скандал из-за льва

Запашный осудил блогера из Сургута, который попад в скандал из-за львенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдгар Запашный высказался по поводу инцидента со львенком из Сургута
Эдгар Запашный высказался по поводу инцидента со львенком из Сургута Фото:

Дрессировщик Эдгард Запашный вступился за львенка из Сургута после жалоб местных жителей на ненадлежащее содержание животного. Он отметил, что лев входит в список зверей, которых запрещено содержать в домашних условиях.

«Правительством утвержден список запрещенных к домашнему содержанию животных, в основном это хищники. Если будет заявление в полицию, то этого львенка изымут, поскольку это просто противозаконно. Я не приемлю такой вид развлечения и точно знаю, что такой хайп сказывается негативно на самих животных. Мне кажется, эту лавочку надо прикрывать, и как можно быстрее», — передает слова Запашного портал «Абзац».

Скандал в Сургуте разгорелся из-за льва, которого блогер Амирхан Магомедов держит у себя на даче в вагончике. Его соседи-дачники заявили, что животное «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами». Сам блогер опровергает такие сообщения. По его словам, он заботится о льве, хорошо его кормит и постоянно навещает.

Корреспондент URA.RU уже побывала в дачном кооперативе, где живет лев, чтобы посмотреть условия содержания льва. О том, какие они и действительно и есть ли повод беспокоиться о состоянии животного — мы рассказывали в подробном материале.

В полиции агентству сообщали, что проводится проверка. От жителей поступили жалобы, а участковый уже разбирается в ситуации.

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Дрессировщик Эдгард Запашный вступился за львенка из Сургута после жалоб местных жителей на ненадлежащее содержание животного. Он отметил, что лев входит в список зверей, которых запрещено содержать в домашних условиях. «Правительством утвержден список запрещенных к домашнему содержанию животных, в основном это хищники. Если будет заявление в полицию, то этого львенка изымут, поскольку это просто противозаконно. Я не приемлю такой вид развлечения и точно знаю, что такой хайп сказывается негативно на самих животных. Мне кажется, эту лавочку надо прикрывать, и как можно быстрее», — передает слова Запашного портал «Абзац». Скандал в Сургуте разгорелся из-за льва, которого блогер Амирхан Магомедов держит у себя на даче в вагончике. Его соседи-дачники заявили, что животное «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами». Сам блогер опровергает такие сообщения. По его словам, он заботится о льве, хорошо его кормит и постоянно навещает. Корреспондент URA.RU уже побывала в дачном кооперативе, где живет лев, чтобы посмотреть условия содержания льва. О том, какие они и действительно и есть ли повод беспокоиться о состоянии животного — мы рассказывали в подробном материале. В полиции агентству сообщали, что проводится проверка. От жителей поступили жалобы, а участковый уже разбирается в ситуации.
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