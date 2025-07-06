Дрессировщик Запашный раскритиковал блогера из Сургута, попавшего в скандал из-за льва

Дрессировщик Эдгард Запашный вступился за львенка из Сургута после жалоб местных жителей на ненадлежащее содержание животного. Он отметил, что лев входит в список зверей, которых запрещено содержать в домашних условиях.
«Правительством утвержден список запрещенных к домашнему содержанию животных, в основном это хищники. Если будет заявление в полицию, то этого львенка изымут, поскольку это просто противозаконно. Я не приемлю такой вид развлечения и точно знаю, что такой хайп сказывается негативно на самих животных. Мне кажется, эту лавочку надо прикрывать, и как можно быстрее», — передает слова Запашного портал «Абзац».
Скандал в Сургуте разгорелся из-за льва, которого блогер Амирхан Магомедов держит у себя на даче в вагончике. Его соседи-дачники заявили, что животное «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами». Сам блогер опровергает такие сообщения. По его словам, он заботится о льве, хорошо его кормит и постоянно навещает.
Корреспондент URA.RU уже побывала в дачном кооперативе, где живет лев, чтобы посмотреть условия содержания льва. О том, какие они и действительно и есть ли повод беспокоиться о состоянии животного — мы рассказывали в подробном материале.
В полиции агентству сообщали, что проводится проверка. От жителей поступили жалобы, а участковый уже разбирается в ситуации.
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