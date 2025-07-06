Прокуратура ХМАО добилась выплат для жительницы, муж которой погиб в зоне СВО

В Сургуте прокуратура вступилась за женщину, которая осталась без положенных выплат после гибели супруга в зоне СВО. По решению суда она получила 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта проживания заявительницы на территории региона и предоставлении соответствующей выплаты. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Права супруги участника СВО восстановлены, ей произведена региональная выплата в размере 600 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры региона.
В ноябре 2024 года супруг югорчанки погиб, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. Однако в выплате женщине было отказано, так как на момент гибели мужа она имела регистрацию на территории другого региона. После вмешательства прокуратуры права югорчанки были восстановлены.
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