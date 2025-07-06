Скандал из-за льва, рухнувший потолок ТЦ, лишение депутата зарплаты: 9 главных событий ХМАО

В ХМАО на этой неделе разгорелось три больших скандала. Причиной одного из них стал лев по кличке Харис, которого содержит на своем участке блогер Амирхан Магомедов. Соседи жаловались на ужасные условия содержания и плохое состояние животного, однако Амирхан назвал эту информацию выдумками и клеветой. Еще одна история связна со скандальным депутатом думы ХМАО Халидом Таги-Заде. Его лишили зарплаты из-за отказа прервать отпуск и явиться на комиссию по этике в начале июня. Помимо этого, неприятная ситуация произошла в Нягани — из-за скопления водных масс, принесенных дождем, в торговом центре «Оазис Плаза» обвалился потолок. URA.RU собрало главные новости Югры за неделю с 30 июня по 6 июля.
Скандал, вызванный львом сургутского блогера
В Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Дело в том, что он содержит на своем участке льва, однако, по словам соседей-дачников, животное «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами».
Сам блогер опровергает такие сообщения, в разговоре с корреспондентом URA.RU он назвал их клеветой и выдумкой. По его словам, лев живет в оборудованном для него вагончике-бытовке, где поддерживается комфортная температура и поставлена камера видеонаблюдения. Он питается хорошим мясом, посещает ветеринара и очень упитан.
Амирхан также поделился, что в мае принял решение поместить его в зоопарк. Сейчас блогер ищет подходящий вариант, чтобы иметь возможность навещать любимого друга и видеть, как он живет. При этом, вся документация на животное, по словам Амирхана, у него имеется и, более того, к нему ранее уже приезжали надзорные ведомства, чтобы посмотреть на состояние и условия содержания, и были удовлетворены увиденным.
Депутата думы ХМАО лишили зарплаты
Дума ХМАО проголосовала за лишение коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде зарплаты и статуса депутата на освобожденной основе. Решение комитета по соцразвитию было связано, в том числе, с отказом Таги-Заде прервать отпуск и явиться на комиссию по этике в начале июня, однако само заседание экстренно созвал спикер Борис Хохряков после высказывания экс-депутата о Югре как о возможной исторической родине мигрантов.
Председатель думы акцентировал, что решение не связано непосредственно с провокационной фразой Таги-Заде. В поддержку скандального экс-коммуниста попытался выступить либерал-демократ Михаил Селюков, но не нашел поддержки коллег.
Сам экс-депутат возмутился решению комитета оставить его без зарплаты, заявив, что у него семья и дети. Он еще раз извинился, но попытался переложить вину на журналистов и админов telegram-каналов, якобы исказивших его высказывание — по его словам, оно было сделано в формате предположения, а сам он не хотел ничего плохого.
Таги-Заде попросил прокуратуру проверить законность решения коллег оставить его без денег. По данным источников URA.RU, зарплата депутата думы ХМАО на освобожденной основе, выше средней по Югре. Речь, по неуточненным данным, идет о сумме порядка 200 тысяч рублей.
В ХМАО появился уполномоченный по правам КМНС
Первым уполномоченным по правам коренных и малочисленных народов Севера в ХМАО стала директор музея «Торум Маа» и президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова. Иван Тарханов, сын югорского писателя Андрея Тарханова, был вторым кандидатом, но дума поддержала Алферову.
Новый омбудсмен поблагодарила главу региона Руслана Кухарука. Она вспомнила одного из своих наставников — одного из самых доверенных замов экс-губернатора Натальи Комаровой Геннадия Бухтина, умершего от ковида, и его «мягкую школу дипломатии». Также Алферова принесла благодарности омбудсмену ХМАО Наталье Стребковой, уточнив, что работа уполномоченного по правам КМНС благодаря ей начнется не с чистого листа.
После согласования Ассамблеей КМНС и комитетом думы ХМАО кандидатуры Людмилы Алферовой в соцсетях развернулась кампания против нее. Заявителей возмутило, что Алферова уже занимает пост президента «Спасения Югры» и директора музея «Торум Маа». Источники в политическом истеблишменте региона предполагают, что посев жалоб от «возмущенных аборигенов» вызван искусственно и связан с одной из коренных общин, председатель которой фактически не проживает в ней, а давно переехал в большой город.
Точку в истории поставил губернатор. Он четко обозначил свою позицию, сказав, что, несмотря на распространяющиеся в сети обвинения в кулуарности выбора КМНС, Алферова была поддержана главой региона и получила задачу нести миссию по защите прав и интересов этой категории жителей.
В ТЦ Нягани из-за дождя обвалился потолок
В Нягани в торговом центре «Оазис Плаза» обвалился потолок. Обрушение произошло на фудкорте ТЦ, в тот момент там еще сидели и ужинали люди. По словам очевидцев, конструкции не выдержали веса воды из-за дождя.
Пострадавших при происшествии не было. Собственник торгового объекта начал устранять последствия в тот же день.
Помимо обрушения потолка ТЦ, шквалистый ливень затопил квартиры и подъезды няганцев. Также горожане жалуются на затопление частного сектора и скопление вод во дворах домов. Еще несколько домов остались без света из-за намокания межэтажных электрощитов, однако к утру электричество должны подать.
Экс-прокурор стал главным дорожником Сургута
Бывший прокурор Сургута Леонид Балин получил новую статусную должность. Источники URA.RU сообщают, что он утвержден на посту главы Сургутской транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует перевозки не только в крупнейшем муниципалитете региона, но и практически в половине Югры.
Новый главный дорожник ранее работал прокурором Сургута два срока подряд (10 лет — прим. ред.) и покинул пост в марте 2025 года. Чтобы сохраниться в системе и дождаться назначения, он временно переходил в аппарат прокуратуры ХМАО. В новостях ведомство его позиционировало как «работника прокуратуры округа».
Скандальное дело участниц пилотажной группы «Барсы»
Сургутский городской суд вынес приговор по уголовному делу участницам из пилотажной группы «Барсы», которых обвиняли в организации опасного прогулочного полета на частном самолете. Девушек приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Кроме того, Евгении Барсовой придется выплатить штраф в 80 тысяч рублей. Ее коллега, Снежана Игнатенко приговорена к двум годам и одному месяцу лишения свободы и к штрафу в 100 тысяч рублей.
Адвокат «Барсов» собирается подавать апелляцию для изменения решения суда. Сейчас девушки осуждены за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Замгубернатора ХМАО подал в отставку
Заместитель губернатора ХМАО Сергей Афанасьев, курирующий департамент экономического развития, покидает пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. По правительству расходятся слухи о возможном переходе Афанасьева в одну из госкорпораций, однако сам экс-чиновник в беседе с журналистом отказался комментировать планы на новую работу.
Последним его рабочим днем в должности стала пятница — 4 июля. Он был частью команды, доставшейся губернатору от предшественницы Натальи Комаровой. После обновления Кухаруком кабмина 14 октября 2024 года Афанасьев сохранил пост заместителя главы региона, а также должность директора департамента экономического развития.
В Сургуте задержан врио начальника ГИБДД
В Сургуте силовики задержали высокопоставленного сотрудника ГИБДД, врио начальника МРЭО ГИБДД. По данным источников URA.RU, речь идет об инспекторе Александре Иванченко.
Его подозревают в получении взятки. 3 июля в отдел Госавтоинспекции Сургута наведались сотрудники ФСБ и Следственного комитета.
Уточняется, что он не был полноценным заместителем — действующий начальник ушел в отпуск с последующим увольнением, а его заместитель также находится в запланированном отпуске. На пост главы Иванченко, по словам инсайдеров URA.RU, не рассматривали.
Сейчас сотрудник временно отстранен от службы. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
Директор «ОТРК Югра» Елизаров написал заявление об уходе
Глава медиахолднинга правительства ХМАО — директор АУ «Окружная телерадиокомпания „Югра“» Алексей Елизаров — покидает пост. После требований прокуратуры отправить его в отставку по утрате доверия и проверки депгосслужбы он написал заявление на отпуск с последующим увольнением.
В беседе с журналистом агентства Елизаров подтвердил отставку. Пока у него нет планов по трудоустройству — по его словам, открыт к предложениям. Сейчас он собирается съездить на море и к маме в деревню.
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