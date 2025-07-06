06 июля 2025
05 июля 2025

В ХМАО жители массово отказываются от продуктов с сахаром

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще выбирать продукты без сахара
Югорчане стали чаще выбирать продукты без сахара Фото:

В магазинах Югры вырос спрос на продукты без сахара, глютена и животного белка. Жители ХМАО стали больше покупать полезное питание, сообщила URA.RU пресс-служба розничной сети «Магнит».

«Покупатели в ХМАО становятся все более заинтересованными в «здоровом» питании. Функциональное питание: продукты без сахара, глютена, животного белка, обогащенные и др. — воспринимается потребителем как полезное, способствующее продлению здоровой и качественной жизни», — пояснили в пресс-службе сети. Рост продаж полезных продуктов отмечается по всему региону.

По информации компании, также в регионе востребована халяльная мясная гастрономия — продукция, приготовленная по стандартам, соответствующим мусульманским религиозным требованиям. Ритейлер зафиксировал рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вырос спрос на доставку продуктов. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.RU в пресс-службе «СберМаркета».

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В магазинах Югры вырос спрос на продукты без сахара, глютена и животного белка. Жители ХМАО стали больше покупать полезное питание, сообщила URA.RU пресс-служба розничной сети «Магнит». «Покупатели в ХМАО становятся все более заинтересованными в «здоровом» питании. Функциональное питание: продукты без сахара, глютена, животного белка, обогащенные и др. — воспринимается потребителем как полезное, способствующее продлению здоровой и качественной жизни», — пояснили в пресс-службе сети. Рост продаж полезных продуктов отмечается по всему региону. По информации компании, также в регионе востребована халяльная мясная гастрономия — продукция, приготовленная по стандартам, соответствующим мусульманским религиозным требованиям. Ритейлер зафиксировал рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вырос спрос на доставку продуктов. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.RU в пресс-службе «СберМаркета».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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