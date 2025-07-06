В ХМАО жители массово отказываются от продуктов с сахаром

В магазинах Югры вырос спрос на продукты без сахара, глютена и животного белка. Жители ХМАО стали больше покупать полезное питание, сообщила URA.RU пресс-служба розничной сети «Магнит».
«Покупатели в ХМАО становятся все более заинтересованными в «здоровом» питании. Функциональное питание: продукты без сахара, глютена, животного белка, обогащенные и др. — воспринимается потребителем как полезное, способствующее продлению здоровой и качественной жизни», — пояснили в пресс-службе сети. Рост продаж полезных продуктов отмечается по всему региону.
По информации компании, также в регионе востребована халяльная мясная гастрономия — продукция, приготовленная по стандартам, соответствующим мусульманским религиозным требованиям. Ритейлер зафиксировал рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вырос спрос на доставку продуктов. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.RU в пресс-службе «СберМаркета».
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