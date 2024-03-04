Бывшие руководители Twitter требуют от Илона Маска 128 млн долларов через суд

Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска, требуя возместить им 128 миллионов долларов. Они считают, что у Маска не было основания их уволить, поэтому владелец должен выплатить выходное пособие, пишет газета The Wall Street Journal.
«Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт оспаривают заявление Маска о том, что у него были основания их уволить. … Они считают, что он должен им коллективное пособие в размере более 128 миллионов долларов», — рассказало издание.
По их данным, Маск уволил Параг Агравал (бывший генеральный директор), Неда Сигала (бывший финансовый директор), Виджая Гадде (бывший юристконсульт) и Шона Эджетта (бывший главный юристконсульт) по причине грубой халатности и умышленному нарушению дисциплины. Бывшие сотрудники компании эти обвинения отрицают, считая, что причина увольнения надуманна, а обвинения нужны, чтобы не выплачивать выходного пособия.
Маск в 2023 году совершил тайный визит в Белый дом. Он прибыл в резиденцию президента США, чтобы обсудить с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом, передает телеканал «Царьград».
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