Бывшие руководители Twitter требуют от Илона Маска 128 млн долларов через суд

05 марта 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Бывшие сотрудники Twitter, считают, что Маск не имел оснований их увольнять Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска, требуя возместить им 128 миллионов долларов. Они считают, что у Маска не было основания их уволить, поэтому владелец должен выплатить выходное пособие, пишет газета The Wall Street Journal. «Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт оспаривают заявление Маска о том, что у него были основания их уволить. … Они считают, что он должен им коллективное пособие в размере более 128 миллионов долларов», — рассказало издание. По их данным, Маск уволил Параг Агравал (бывший генеральный директор), Неда Сигала (бывший финансовый директор), Виджая Гадде (бывший юристконсульт) и Шона Эджетта (бывший главный юристконсульт) по причине грубой халатности и умышленному нарушению дисциплины. Бывшие сотрудники компании эти обвинения отрицают, считая, что причина увольнения надуманна, а обвинения нужны, чтобы не выплачивать выходного пособия. Маск в 2023 году совершил тайный визит в Белый дом. Он прибыл в резиденцию президента США, чтобы обсудить с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом, передает телеканал «Царьград».

Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска, требуя возместить им 128 миллионов долларов. Они считают, что у Маска не было основания их уволить, поэтому владелец должен выплатить выходное пособие, пишет газета The Wall Street Journal. «Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт оспаривают заявление Маска о том, что у него были основания их уволить. … Они считают, что он должен им коллективное пособие в размере более 128 миллионов долларов», — рассказало издание. По их данным, Маск уволил Параг Агравал (бывший генеральный директор), Неда Сигала (бывший финансовый директор), Виджая Гадде (бывший юристконсульт) и Шона Эджетта (бывший главный юристконсульт) по причине грубой халатности и умышленному нарушению дисциплины. Бывшие сотрудники компании эти обвинения отрицают, считая, что причина увольнения надуманна, а обвинения нужны, чтобы не выплачивать выходного пособия. Маск в 2023 году совершил тайный визит в Белый дом. Он прибыл в резиденцию президента США, чтобы обсудить с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом, передает телеканал «Царьград».