04 марта 2024

Бывшие руководители Twitter требуют от Илона Маска 128 млн долларов через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Бывшие сотрудники Twitter, считают, что Маск не имел оснований их увольнять Фото:

Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска, требуя возместить им 128 миллионов долларов. Они считают, что у Маска не было основания их уволить, поэтому владелец должен выплатить выходное пособие, пишет газета The Wall Street Journal.

«Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт оспаривают заявление Маска о том, что у него были основания их уволить. … Они считают, что он должен им коллективное пособие в размере более 128 миллионов долларов», — рассказало издание.

По их данным, Маск уволил Параг Агравал (бывший генеральный директор), Неда Сигала (бывший финансовый директор), Виджая Гадде (бывший юристконсульт) и Шона Эджетта (бывший главный юристконсульт) по причине грубой халатности и умышленному нарушению дисциплины. Бывшие сотрудники компании эти обвинения отрицают, считая, что причина увольнения надуманна, а обвинения нужны, чтобы не выплачивать выходного пособия.

Маск в 2023 году совершил тайный визит в Белый дом. Он прибыл в резиденцию президента США, чтобы обсудить с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом, передает телеканал «Царьград».

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Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт Twitter подали в суд на владельца компании Илона Маска, требуя возместить им 128 миллионов долларов. Они считают, что у Маска не было основания их уволить, поэтому владелец должен выплатить выходное пособие, пишет газета The Wall Street Journal. «Бывшие генеральный директор, финансовый директор, юрисконсульт и главный юрисконсульт оспаривают заявление Маска о том, что у него были основания их уволить. … Они считают, что он должен им коллективное пособие в размере более 128 миллионов долларов», — рассказало издание. По их данным, Маск уволил Параг Агравал (бывший генеральный директор), Неда Сигала (бывший финансовый директор), Виджая Гадде (бывший юристконсульт) и Шона Эджетта (бывший главный юристконсульт) по причине грубой халатности и умышленному нарушению дисциплины. Бывшие сотрудники компании эти обвинения отрицают, считая, что причина увольнения надуманна, а обвинения нужны, чтобы не выплачивать выходного пособия. Маск в 2023 году совершил тайный визит в Белый дом. Он прибыл в резиденцию президента США, чтобы обсудить с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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