Оппозиционный депутат из ХМАО решил устроить скандал перед выборами президента

Оппозиционный депутат думы Югорска Антон Пантин решил устроить скандал на викторине «Достижения Югры». Он за 10 дней до старта голосования на выборах президента РФ попросил генпрокурора Игоря Краснова и главу МВД Владимира Колокольцева проверить законность ее проведения. Свою просьбу в telegram-канале он адресовал также председателю ЦИК Элле Памфиловой и руководителю АП Антону Вайно.
«Прошу предотвратить любые нарушения избирательного законодательства в ХМАО. От использования персональных данных избирателей посредством регистрации участия в викторине до нахождения неких групп лиц в дни выборов в зданиях, где расположены участковые избирательные комиссии», — обратился к подписчикам депутат.
В беседе с корреспондентом агентства на вопрос, почему он решил дожидаться окончания предвыборной гонки, хотя о викторине было известно еще в декабре 2023 года, депутат ответил, что «на то были объективные причины», но назвать их отказался. Политолог Станислав Розенко отметил, что, с его точки зрения, поступок Пантина может считаться лишь политическим хайпом. «С одной стороны все связано с одним из главных политических событий 2024 года. Человек засветился в СМИ, его фамилия стала знаковой. А с другой стороны, кроме информационного шума — ничего», — прокомментировал Розенко.
Извечный критик властей Пантин известен в ХМАО по уголовному делу о клевете — он обвинил своего коллегу по депутатскому корпусу Романа Самохвалова в пьянстве за рулем, но информация не подтвердилась. «Сегодня Пантин в окружном суде проиграл апелляцию по иску о защите чести и достоинства к вице-мэру Югорска Роману Ефимову, которого в соцсетях обвинял в служебном романе со своей подчиненной. В первой и второй инстанции он потерпел поражение. Не исключено, что этот эпизод тоже станет поводом для проверки со стороны силовиков», — рассказал инсайдер. Информацию об итогах судебного процесса подтвердила адвокат Оксана Рудик, защищавшая югорского чиновника.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.