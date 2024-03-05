Оппозиционный депутат из ХМАО решил устроить скандал перед выборами президента

Депутат Пантин из ХМАО попросил генпрокурора и главу МВД проверить викторину перед выборами президента
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В ХМАО одиозный депутат устроил скандал из-за викторины
В ХМАО одиозный депутат устроил скандал из-за викторины Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Оппозиционный депутат думы Югорска Антон Пантин решил устроить скандал на викторине «Достижения Югры». Он за 10 дней до старта голосования на выборах президента РФ попросил генпрокурора Игоря Краснова и главу МВД Владимира Колокольцева проверить законность ее проведения. Свою просьбу в telegram-канале он адресовал также председателю ЦИК Элле Памфиловой и руководителю АП Антону Вайно.

«Прошу предотвратить любые нарушения избирательного законодательства в ХМАО. От использования персональных данных избирателей посредством регистрации участия в викторине до нахождения неких групп лиц в дни выборов в зданиях, где расположены участковые избирательные комиссии», — обратился к подписчикам депутат.

В беседе с корреспондентом агентства на вопрос, почему он решил дожидаться окончания предвыборной гонки, хотя о викторине было известно еще в декабре 2023 года, депутат ответил, что «на то были объективные причины», но назвать их отказался. Политолог Станислав Розенко отметил, что, с его точки зрения, поступок Пантина может считаться лишь политическим хайпом. «С одной стороны все связано с одним из главных политических событий 2024 года. Человек засветился в СМИ, его фамилия стала знаковой. А с другой стороны, кроме информационного шума — ничего», — прокомментировал Розенко.

Извечный критик властей Пантин известен в ХМАО по уголовному делу о клевете — он обвинил своего коллегу по депутатскому корпусу Романа Самохвалова в пьянстве за рулем, но информация не подтвердилась. «Сегодня Пантин в окружном суде проиграл апелляцию по иску о защите чести и достоинства к вице-мэру Югорска Роману Ефимову, которого в соцсетях обвинял в служебном романе со своей подчиненной. В первой и второй инстанции он потерпел поражение. Не исключено, что этот эпизод тоже станет поводом для проверки со стороны силовиков», — рассказал инсайдер. Информацию об итогах судебного процесса подтвердила адвокат Оксана Рудик, защищавшая югорского чиновника.

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Оппозиционный депутат думы Югорска Антон Пантин решил устроить скандал на викторине «Достижения Югры». Он за 10 дней до старта голосования на выборах президента РФ попросил генпрокурора Игоря Краснова и главу МВД Владимира Колокольцева проверить законность ее проведения. Свою просьбу в telegram-канале он адресовал также председателю ЦИК Элле Памфиловой и руководителю АП Антону Вайно. «Прошу предотвратить любые нарушения избирательного законодательства в ХМАО. От использования персональных данных избирателей посредством регистрации участия в викторине до нахождения неких групп лиц в дни выборов в зданиях, где расположены участковые избирательные комиссии», — обратился к подписчикам депутат. В беседе с корреспондентом агентства на вопрос, почему он решил дожидаться окончания предвыборной гонки, хотя о викторине было известно еще в декабре 2023 года, депутат ответил, что «на то были объективные причины», но назвать их отказался. Политолог Станислав Розенко отметил, что, с его точки зрения, поступок Пантина может считаться лишь политическим хайпом. «С одной стороны все связано с одним из главных политических событий 2024 года. Человек засветился в СМИ, его фамилия стала знаковой. А с другой стороны, кроме информационного шума — ничего», — прокомментировал Розенко. Извечный критик властей Пантин известен в ХМАО по уголовному делу о клевете — он обвинил своего коллегу по депутатскому корпусу Романа Самохвалова в пьянстве за рулем, но информация не подтвердилась. «Сегодня Пантин в окружном суде проиграл апелляцию по иску о защите чести и достоинства к вице-мэру Югорска Роману Ефимову, которого в соцсетях обвинял в служебном романе со своей подчиненной. В первой и второй инстанции он потерпел поражение. Не исключено, что этот эпизод тоже станет поводом для проверки со стороны силовиков», — рассказал инсайдер. Информацию об итогах судебного процесса подтвердила адвокат Оксана Рудик, защищавшая югорского чиновника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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