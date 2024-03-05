Путин разрешил «Газпрому» скрывать коммерческую информацию

05 марта 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Указ подписал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет «Газпрому» и ряду других крупных энергетических компаний право ограничивать раскрытие информации. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию <…> «Газпром», «Газпромбанк», «Газпром нефть» и «Газпром энергохолдинг», — говорится в тексте указа , опубликованном на портале правовой информации. Это решение призвано помочь компаниям более гибко управлять коммерческой информацией в условиях экономических изменений.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет «Газпрому» и ряду других крупных энергетических компаний право ограничивать раскрытие информации. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию <…> «Газпром», «Газпромбанк», «Газпром нефть» и «Газпром энергохолдинг», — говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Это решение призвано помочь компаниям более гибко управлять коммерческой информацией в условиях экономических изменений.