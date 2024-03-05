05 марта 2024

Путин разрешил «Газпрому» скрывать коммерческую информацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Указ подписал Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет «Газпрому» и ряду других крупных энергетических компаний право ограничивать раскрытие информации. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию <…> «Газпром», «Газпромбанк», «Газпром нефть» и «Газпром энергохолдинг», — говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Это решение призвано помочь компаниям более гибко управлять коммерческой информацией в условиях экономических изменений.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет «Газпрому» и ряду других крупных энергетических компаний право ограничивать раскрытие информации. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию <…> «Газпром», «Газпромбанк», «Газпром нефть» и «Газпром энергохолдинг», — говорится в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Это решение призвано помочь компаниям более гибко управлять коммерческой информацией в условиях экономических изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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