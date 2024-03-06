В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

Госнаграду военный получил уже после своей смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области простились с участником СВО из села Аромашево. Анатолий Скоробогатов погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

«6 марта состоялось прощание с Анатолием Сергеевичем Скоробогатовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Анатолий родился в селе Аромашево 1 сентября 1990 года. Награжден орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Вечная Память Герою!» — написал Власов.

Мужчина учился в сельской школе, затем закончил Агропедагогический колледж. Срочную службу он проходил в Хабаровске, в автомобильных войсках, а после вернулся в родное село.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошло прощание с выпускником ТВВИКУ Андреем Приказновым. Он также погиб на СВО.