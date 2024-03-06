В Тюменской области простились с погибшим участником СВО

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, орден мужества, похороны, военные похороны, похороны солдата
Госнаграду военный получил уже после своей смерти Фото:

В Тюменской области простились с участником СВО из села Аромашево. Анатолий Скоробогатов погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

«6 марта состоялось прощание с Анатолием Сергеевичем Скоробогатовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Анатолий родился в селе Аромашево 1 сентября 1990 года. Награжден орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Вечная Память Герою!» — написал Власов.

Мужчина учился в сельской школе, затем закончил Агропедагогический колледж. Срочную службу он проходил в Хабаровске, в автомобильных войсках, а после вернулся в родное село.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошло прощание с выпускником ТВВИКУ Андреем Приказновым. Он также погиб на СВО.

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В Тюменской области простились с участником СВО из села Аромашево. Анатолий Скоробогатов погиб и был посмертно награжден орденом Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов. «6 марта состоялось прощание с Анатолием Сергеевичем Скоробогатовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Анатолий родился в селе Аромашево 1 сентября 1990 года. Награжден орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким. Вечная Память Герою!» — написал Власов. Мужчина учился в сельской школе, затем закончил Агропедагогический колледж. Срочную службу он проходил в Хабаровске, в автомобильных войсках, а после вернулся в родное село. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошло прощание с выпускником ТВВИКУ Андреем Приказновым. Он также погиб на СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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