08 марта 2024
07 марта 2024

В Тюмени снова перенесли срок сдачи долгостроя в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники. Тюмень, долгострой, снег, зима, дети, школьники, строительство, стройка
Власти Тюмени обещали закончить объект в первом квартале 2024 года Фото:

В Тюмени срок сдачи долгостроя на улице Александра Логунова, где планируется расположение культурного центра «Теннис-Палас», перенесен на четвертый квартал 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства (ГУС) области.

«Строительные работы в здании на улице Александра Логунова предполагается завершить в четвертом квартале 2026 года», — сообщили РБК Тюмень в пресс-службе ГУС. Причины переноса не уточняются. Ранее завершить возведение объекта планировалось в первом квартале 2024 года.

Строительство здания началось еще в 2008 году. Первоначально сдать его подрядчики должны были в 2015 году, но в 2012 работы были приостановлены.

В 2022 году долгострой передали АО «Мостострой-11». Согласно проектной документации, в «Теннис-Паласе» разместятся помимо спортивных кортов солярии, кафетерии, коворкинги и другие помещения для развития креативных индустрий.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени срок сдачи долгостроя на улице Александра Логунова, где планируется расположение культурного центра «Теннис-Палас», перенесен на четвертый квартал 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства (ГУС) области. «Строительные работы в здании на улице Александра Логунова предполагается завершить в четвертом квартале 2026 года», — сообщили РБК Тюмень в пресс-службе ГУС. Причины переноса не уточняются. Ранее завершить возведение объекта планировалось в первом квартале 2024 года. Строительство здания началось еще в 2008 году. Первоначально сдать его подрядчики должны были в 2015 году, но в 2012 работы были приостановлены. В 2022 году долгострой передали АО «Мостострой-11». Согласно проектной документации, в «Теннис-Паласе» разместятся помимо спортивных кортов солярии, кафетерии, коворкинги и другие помещения для развития креативных индустрий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...