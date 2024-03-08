В Тюмени снова перенесли срок сдачи долгостроя в центре города

В Тюмени срок сдачи долгостроя на улице Александра Логунова, где планируется расположение культурного центра «Теннис-Палас», перенесен на четвертый квартал 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства (ГУС) области.
«Строительные работы в здании на улице Александра Логунова предполагается завершить в четвертом квартале 2026 года», — сообщили РБК Тюмень в пресс-службе ГУС. Причины переноса не уточняются. Ранее завершить возведение объекта планировалось в первом квартале 2024 года.
Строительство здания началось еще в 2008 году. Первоначально сдать его подрядчики должны были в 2015 году, но в 2012 работы были приостановлены.
В 2022 году долгострой передали АО «Мостострой-11». Согласно проектной документации, в «Теннис-Паласе» разместятся помимо спортивных кортов солярии, кафетерии, коворкинги и другие помещения для развития креативных индустрий.
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