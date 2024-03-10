В Литве конфискуют оставшиеся автомобили с госномерами РФ

Авто с российскими номерами станут вне закона в Литве
Автомобили с российскими номерами, которые все еще находятся в Литве, конфискуют 11 марта. С таким заявлением выступила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене. По ее словам, таких автомобилей в стране находится около пятидесяти.
«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении. Возможно, еще сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», —
Закон о запрете российских авто на территории страны был принят осенью 2023 года. Известно, что конфискованные машины передадут Украине.
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