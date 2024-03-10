10 марта 2024
09 марта 2024

В ЯНАО после жалобы запретили продажу табачных изделий рядом со школой

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажа табачных изделий в непосредственной близости от школ запрещена Фото:

В Тазовском районе ЯНАО после коллективного обращения местных жителей в прокуратуру запретили продажу табачных изделий в магазине «Красное и белое» рядом со школой, сообщают в надзорном ведомстве.

Прокуратура Тазовского района по коллективному обращению местных жителей проверила исполнение требований закона в сфере защиты несовершеннолетних от потребления табака, а также соблюдение запрета на розничную торговлю табачной продукцией в местах на расстоянии менее, чем 100 метров. <…> Вопреки требованиям законодательства расстояние от магазина «Красное&Белое» <…>, реализующего табачную продукцию, до территории МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования» составляла 45 метров», — сообщает прокуратура округа в своем telegram-канале.

Дирекции ООО «Альфа-М» прокурор внес представление, а также возбудил административное дело. Иск рассматривался в суде. Директор магазина привлечен к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы-интерната в Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались, что в столовой им подали кашу с червями. Они добавили фотографию, на которой видно насекомое.

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В Тазовском районе ЯНАО после коллективного обращения местных жителей в прокуратуру запретили продажу табачных изделий в магазине «Красное и белое» рядом со школой, сообщают в надзорном ведомстве. Прокуратура Тазовского района по коллективному обращению местных жителей проверила исполнение требований закона в сфере защиты несовершеннолетних от потребления табака, а также соблюдение запрета на розничную торговлю табачной продукцией в местах на расстоянии менее, чем 100 метров. <…> Вопреки требованиям законодательства расстояние от магазина «Красное&Белое» <…>, реализующего табачную продукцию, до территории МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования» составляла 45 метров», — сообщает прокуратура округа в своем telegram-канале. Дирекции ООО «Альфа-М» прокурор внес представление, а также возбудил административное дело. Иск рассматривался в суде. Директор магазина привлечен к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что ученики школы-интерната в Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловались, что в столовой им подали кашу с червями. Они добавили фотографию, на которой видно насекомое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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