11 марта 2024

В Екатеринбурге на 14% подорожала аренда однокомнатных квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена аренды квартир в Екатеринбурге подорожала с 28 до 29 тысяч рублей
Средняя цена аренды квартир в Екатеринбурге подорожала с 28 до 29 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге на 14% подорожала аренда однокомнатных квартир с августа 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито Недвижимость". 

"Однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 14% по сравнению с августом 2023 года (с 22 000 до 25 000 руб.), «двушки» — на 7% (с 30 000 до 32 000 руб.), студии — на 4% (с 24 000 до 25 000 руб.). Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более — со 180 000 до 160 000 рублей", — говорится в сообщении.

В среднем за этот период цены на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге выросли на 8%. Также, по данным аналитиков, объем предложения в сегменте долгосрочной аренды "студии" по сравнению с августом прошлого года увеличился на 19%, однокомнатных квартир — на 3%.

Эксперты объясняют это тем, что в конце лета студенты ищут подобное компактное жилье, поэтому объем его предложения в этот период падает, а сейчас восстанавливается. Выбор четырехкомнатных, трехкомнатных и двухкомнатных квартир стал меньше на 16,6% и 1% соответственно.

Ранее агентство сообщало, среди екатеринбуржцев наиболее популярным районом для аренды квартир оказался центр. Снять там жилье хотят 60% жителей города, тогда как на окраинах — втрое меньше.

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В Екатеринбурге на 14% подорожала аренда однокомнатных квартир с августа 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито Недвижимость".  "Однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 14% по сравнению с августом 2023 года (с 22 000 до 25 000 руб.), «двушки» — на 7% (с 30 000 до 32 000 руб.), студии — на 4% (с 24 000 до 25 000 руб.). Подешевели только объекты с четырьмя комнатами и более — со 180 000 до 160 000 рублей", — говорится в сообщении. В среднем за этот период цены на долгосрочную аренду квартир в Екатеринбурге выросли на 8%. Также, по данным аналитиков, объем предложения в сегменте долгосрочной аренды "студии" по сравнению с августом прошлого года увеличился на 19%, однокомнатных квартир — на 3%. Эксперты объясняют это тем, что в конце лета студенты ищут подобное компактное жилье, поэтому объем его предложения в этот период падает, а сейчас восстанавливается. Выбор четырехкомнатных, трехкомнатных и двухкомнатных квартир стал меньше на 16,6% и 1% соответственно. Ранее агентство сообщало, среди екатеринбуржцев наиболее популярным районом для аренды квартир оказался центр. Снять там жилье хотят 60% жителей города, тогда как на окраинах — втрое меньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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