В Екатеринбурге спрос на аренду квартиры в центре втрое выше, чем на окраинах

Среди екатеринбуржцев наиболее популярным районом для аренды квартир оказался центр. Снять там жилье хотят 60% жителей города, тогда как на окраинах — втрое меньше. Об этом URA.RU рассказал владелец агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский.
"Согласно распределению процентов получается, что объявления с предложением аренды в центре Екатеринбурга хотят получать шесть человек из 10 (60%), а в Академическом районе условно два из 10 (17%)", — рассказал собеседник.
По словам Словиковского, важно понимать, что для оценки ликвидности — нужно еще анализировать данные по объему предложения в районе. "Так, на Сортировке хочет жить только 9% горожан, но и квартир там сдается немного. А вот в Академическом хотят жить 17%, но предложения там очень много".
Также оказалось, что 57% екатеринбуржцев не против снимать жиле в таких районах, как: Автовокзал, Парковый, Ботанический, 43% (Юго-западный), 41% (Втузгородок, Пионерский, Шарташский рынок), 32% (Виз, Заречный), 25% (Уралмаш, Эльмаш, Вокзальный, Завокзальный),18% (Уктус, Чермет, Елизавет, Солнечный, Совхоз).
Район ЖБИ, Синие камни, Шарташ и Изоплит готовы рассмотреть 17% екатеринбуржцев. Еще 17% снимут квартиру в Академическом, на Широкой речке или УНЦ (Краснолесье), 9% (Новая Сортировка, Старая Сортировка, 7 Ключей), 7% (Кольцово, Химмаш, Компрессорный, Сибирский, Лечебный, Нижнеисетский, Птицефабрика).
Всего 3% рассматривают отдаленные районы Екатеринбурга. Это такие районы, как Березит, Верхнемакарово, Горный Щит, Исток, Малый Исток, Калиновский, Карасьеозерск, Медный, Палкино, Палкинский торфяник, Палникс, Полеводство, Рудный, Садовый, Северка, Суриковский торфяник, Технопарк, Шабровский, Шувакиш.
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