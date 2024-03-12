Челябинские водители могут зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

13 марта 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Водителям категории Е помимо высокой зарплаты предлагают ДМС, спецодежду, бонусы и гибкий график работы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске в марте 2024 года водителям категории «Е» готовы платить 200 тысяч рублей в месяц, на втором месте в городе — вакансия руководителя буровой службы с зарплатой от 150 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. «В Челябинске в марте 2024 года больше всего готовы платить водителю категории „Е“, ищут сотрудника с водительскими правами категории „С“ и „Е“. На втором месте — вакансия руководителя буровой службы с зарплатой от 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Водителям категории Е компания предлагает зарплату 200 тысяч рублей, а также ДМС, спецодежду, бонусы, гибкий график и корпоративную мобильную связь. Руководителю буровой службы с зарплатой от 150 тысяч рублей необходимо иметь профильное образование и релевантный опыт работы. Работодатель обещает льготное питание. На третьем месте по зарплате в Челябинске в марте 2024 года находится автослесарь-автомеханик с зарплатой от 120 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от трех лет. В рейтинг также вошли вакансии автоэлектрика с зарплатой от 120 тысяч рублей и начальника автоколонны с зарплатой 113 тысяч рублей. Также в число наиболее высокооплачиваемых предложений марта в городе вошли вакансии в продажах, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и сфере IT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в марте 2024 года водителям категории «Е» готовы платить 200 тысяч рублей в месяц, на втором месте в городе — вакансия руководителя буровой службы с зарплатой от 150 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. «В Челябинске в марте 2024 года больше всего готовы платить водителю категории „Е“, ищут сотрудника с водительскими правами категории „С“ и „Е“. На втором месте — вакансия руководителя буровой службы с зарплатой от 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Водителям категории Е компания предлагает зарплату 200 тысяч рублей, а также ДМС, спецодежду, бонусы, гибкий график и корпоративную мобильную связь. Руководителю буровой службы с зарплатой от 150 тысяч рублей необходимо иметь профильное образование и релевантный опыт работы. Работодатель обещает льготное питание. На третьем месте по зарплате в Челябинске в марте 2024 года находится автослесарь-автомеханик с зарплатой от 120 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от трех лет. В рейтинг также вошли вакансии автоэлектрика с зарплатой от 120 тысяч рублей и начальника автоколонны с зарплатой 113 тысяч рублей. Также в число наиболее высокооплачиваемых предложений марта в городе вошли вакансии в продажах, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и сфере IT.