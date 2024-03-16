Дмитрий Махонин показал, как готовит блины
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал, как справляется с приготовлением блинов на свежем воздухе. Он опубликовал видео в своем telegram-канале.
«По традиции провожаем Масленицу всей семьей на свежем воздухе. Правила у нас простые: чем длиннее забег на лыжах, тем больше блинов можно съесть», — написал Махонин в своем telegram-канале.
В Пермском крае празднуются проводы Масленицы. На эспланаде проходит ярмарка, а гости мероприятия участвуют в народных забавах. В 18:00 пройдет выступление Дениса Клявера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.