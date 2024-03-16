16 марта 2024

Губернатор Махонин продемонстрировал искусство приготовления блинов. Видео

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Встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным "Пермский край на связи" ВДНХ. Москва, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин показал, как готовит блины Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал, как справляется с приготовлением блинов на свежем воздухе. Он опубликовал видео в своем telegram-канале.

«По традиции провожаем Масленицу всей семьей на свежем воздухе. Правила у нас простые: чем длиннее забег на лыжах, тем больше блинов можно съесть», — написал Махонин в своем telegram-канале.

В Пермском крае празднуются проводы Масленицы. На эспланаде проходит ярмарка, а гости мероприятия участвуют в народных забавах. В 18:00 пройдет выступление Дениса Клявера.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин показал, как справляется с приготовлением блинов на свежем воздухе. Он опубликовал видео в своем telegram-канале. «По традиции провожаем Масленицу всей семьей на свежем воздухе. Правила у нас простые: чем длиннее забег на лыжах, тем больше блинов можно съесть», — написал Махонин в своем telegram-канале. В Пермском крае празднуются проводы Масленицы. На эспланаде проходит ярмарка, а гости мероприятия участвуют в народных забавах. В 18:00 пройдет выступление Дениса Клявера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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