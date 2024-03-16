Жители ХМАО два дня шли по тайге для участия в выборах президента РФ. Видео

17 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Пара не объяснила почему отправилась на выборы пешком через тайгу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Белоярского района Алексей Ледьхов и Любовь Груздева два дня шли по тайге, чтобы принять участие в выборах президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Югра официально». «Пара живет на севере региона, глубоко в лесах — вдали от большой земли и автомобильных дорог. Занимаются традиционными для коренных народов промыслами — охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. В один из дней, завершив домашние дела, представители коренных народов Севера направились в ближайший населенный пункт, чтобы принять участие в выборах», — указано в канале. В итоге пара успела на выборы. Они проголосовали на одном из участков в Белоярском. Почему они пошли на выборы пешком через тайгу пара не объяснила. «Пояснять, почему пришли пешком, — не стали, но своим поступком всех удивили», — указано в посте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Белоярского района Алексей Ледьхов и Любовь Груздева два дня шли по тайге, чтобы принять участие в выборах президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Югра официально». «Пара живет на севере региона, глубоко в лесах — вдали от большой земли и автомобильных дорог. Занимаются традиционными для коренных народов промыслами — охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. В один из дней, завершив домашние дела, представители коренных народов Севера направились в ближайший населенный пункт, чтобы принять участие в выборах», — указано в канале. В итоге пара успела на выборы. Они проголосовали на одном из участков в Белоярском. Почему они пошли на выборы пешком через тайгу пара не объяснила. «Пояснять, почему пришли пешком, — не стали, но своим поступком всех удивили», — указано в посте.