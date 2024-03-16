16 марта 2024

Жители ХМАО два дня шли по тайге для участия в выборах президента РФ. Видео

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Зимний туризм. Красновишерск, зима, зимний лес, туристы, природа, тайга, поиск пропавших людей
Пара не объяснила почему отправилась на выборы пешком через тайгу Фото:

Жители Белоярского района Алексей Ледьхов и Любовь Груздева два дня шли по тайге, чтобы принять участие в выборах президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Югра официально».

«Пара живет на севере региона, глубоко в лесах — вдали от большой земли и автомобильных дорог. Занимаются традиционными для коренных народов промыслами — охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. В один из дней, завершив домашние дела, представители коренных народов Севера направились в ближайший населенный пункт, чтобы принять участие в выборах», — указано в канале.

В итоге пара успела на выборы. Они проголосовали на одном из участков в Белоярском. Почему они пошли на выборы пешком через тайгу пара не объяснила. «Пояснять, почему пришли пешком, — не стали, но своим поступком всех удивили», — указано в посте.

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Жители Белоярского района Алексей Ледьхов и Любовь Груздева два дня шли по тайге, чтобы принять участие в выборах президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Югра официально». «Пара живет на севере региона, глубоко в лесах — вдали от большой земли и автомобильных дорог. Занимаются традиционными для коренных народов промыслами — охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. В один из дней, завершив домашние дела, представители коренных народов Севера направились в ближайший населенный пункт, чтобы принять участие в выборах», — указано в канале. В итоге пара успела на выборы. Они проголосовали на одном из участков в Белоярском. Почему они пошли на выборы пешком через тайгу пара не объяснила. «Пояснять, почему пришли пешком, — не стали, но своим поступком всех удивили», — указано в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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