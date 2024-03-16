Жители Белоярского района Алексей Ледьхов и Любовь Груздева два дня шли по тайге, чтобы принять участие в выборах президента РФ. Информация об этом была опубликована в tg-канале «Югра официально».
«Пара живет на севере региона, глубоко в лесах — вдали от большой земли и автомобильных дорог. Занимаются традиционными для коренных народов промыслами — охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. В один из дней, завершив домашние дела, представители коренных народов Севера направились в ближайший населенный пункт, чтобы принять участие в выборах», — указано в канале.
В итоге пара успела на выборы. Они проголосовали на одном из участков в Белоярском. Почему они пошли на выборы пешком через тайгу пара не объяснила. «Пояснять, почему пришли пешком, — не стали, но своим поступком всех удивили», — указано в посте.
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