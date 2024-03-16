16 марта 2024

В Пермском крае установлен исторический рекорд по явке на выборах президента. Инфографика

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Выборы 2024. Избирательная комиссия в ДК Молодежи Пермь, избирательная урна, избирательный участок, голосование, пенсионеры, бюллетень
Пермяки активно идут на участки 17 марта Фото:

Явка на выборах президента в Пермском крае по данным на 15:00 составила 71,2%. Это рекорд в современной истории выборов в Прикамье, отмечает крайизбирком в своем telegram-канале.

«В Пермском крае к 15:00 побит рекорд явки избирателей в современной истории выборов. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году: тогда он составил 66,5%», — говорится в сообщении.

Участие в выборах приняли 1 401 936 человек. В Перми явка составляет 68,9%. Через формат ДЭГ проголосовало 92% избирателей (от числа подавших заявление). На 12:00 17 марта явка была 62,5%.

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Явка на выборах президента в Пермском крае по данным на 15:00 составила 71,2%. Это рекорд в современной истории выборов в Прикамье, отмечает крайизбирком в своем telegram-канале. «В Пермском крае к 15:00 побит рекорд явки избирателей в современной истории выборов. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году: тогда он составил 66,5%», — говорится в сообщении. Участие в выборах приняли 1 401 936 человек. В Перми явка составляет 68,9%. Через формат ДЭГ проголосовало 92% избирателей (от числа подавших заявление). На 12:00 17 марта явка была 62,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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