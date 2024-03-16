Явка на выборах президента в Пермском крае по данным на 15:00 составила 71,2%. Это рекорд в современной истории выборов в Прикамье, отмечает крайизбирком в своем telegram-канале.
«В Пермском крае к 15:00 побит рекорд явки избирателей в современной истории выборов. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году: тогда он составил 66,5%», — говорится в сообщении.
Участие в выборах приняли 1 401 936 человек. В Перми явка составляет 68,9%. Через формат ДЭГ проголосовало 92% избирателей (от числа подавших заявление). На 12:00 17 марта явка была 62,5%.
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