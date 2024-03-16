16 марта 2024

Жительница Тюмени помолилась Богу и выиграла автомобиль

Тюменка выиграла Lada Granta Cross в викторине «Люби свой край»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВАЗ Челябинск, автомобиль, лада гранта
Тюменка получила в подарок автомобиль Lada Granta Cross Фото:

Тюменская пенсионерка Марина Павловна помолилась Богу и стала победителем викторины «Люби свой край». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Тюменское время». Женщина правильно ответила на два вопроса и получила в подарок автомобиль Lada Granta Cross.

«Я не верила в победу и уже начала молиться Богу. Ну можно мне получить хоть автомобиль! И вот, победила», — заявила она в эфире телеканала «Тюменское время».

Викторина «Люби свой край» прошла в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна». Ее победители получили в подарок квартиры, автомобили, электросамокаты, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и другую бытовую технику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская пенсионерка Марина Павловна помолилась Богу и стала победителем викторины «Люби свой край». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Тюменское время». Женщина правильно ответила на два вопроса и получила в подарок автомобиль Lada Granta Cross. «Я не верила в победу и уже начала молиться Богу. Ну можно мне получить хоть автомобиль! И вот, победила», — заявила она в эфире телеканала «Тюменское время». Викторина «Люби свой край» прошла в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна». Ее победители получили в подарок квартиры, автомобили, электросамокаты, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и другую бытовую технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...