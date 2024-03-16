Общество Жительница Тюмени помолилась Богу и выиграла автомобиль Тюменка выиграла Lada Granta Cross в викторине «Люби свой край» 17 марта 2024 в 21:12 Размер текста - 17 + Тюменка получила в подарок автомобиль Lada Granta Cross Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская пенсионерка Марина Павловна помолилась Богу и стала победителем викторины «Люби свой край». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Тюменское время». Женщина правильно ответила на два вопроса и получила в подарок автомобиль Lada Granta Cross. «Я не верила в победу и уже начала молиться Богу. Ну можно мне получить хоть автомобиль! И вот, победила», — заявила она в эфире телеканала «Тюменское время». Викторина «Люби свой край» прошла в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна». Ее победители получили в подарок квартиры, автомобили, электросамокаты, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и другую бытовую технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тюменская пенсионерка Марина Павловна помолилась Богу и стала победителем викторины «Люби свой край». Об этом она рассказала в эфире телеканала «Тюменское время». Женщина правильно ответила на два вопроса и получила в подарок автомобиль Lada Granta Cross. «Я не верила в победу и уже начала молиться Богу. Ну можно мне получить хоть автомобиль! И вот, победила», — заявила она в эфире телеканала «Тюменское время». Викторина «Люби свой край» прошла в Тюмени и Тюменском районе с 15 по 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна». Ее победители получили в подарок квартиры, автомобили, электросамокаты, ноутбуки, смартфоны, телевизоры и другую бытовую технику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям